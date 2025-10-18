Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El Arosa juvenil se va a la cama colíder tras ganar al Lugo en el Manuel Jiménez

David Sánchez y Raúl marcaron en la tercera victoria seguida de los de Perú en casa, 2-1

Gonzalo Sánchez
18/10/2025 22:00
Juan Diego corta el avance de un jugador del Lugo
Mónica Ferreirós

El Arosa juvenil logró su tercera victoria en casa en División de Honor al derrotar al CD Lugo por 2-1, con goles de David Sánchez y Raúl, y se va a dormir colíder de División de Honor, empatado a 10 puntos con el Celta, a la espera de que se complete hoy la quinta jornada. 

El partido empezó muy bien para los de Perú con un tanto de David Sánchez en una transición que él mismo llevó y finalizó con un disparo ajustado al poste que se fue al fondo de la portería tras tocar en el portero visitante. El Lugo trató de llevar la iniciativa con balón ante un Arosa bien organizado a nivel defensivo y que buscó las contras. 

Al inicio de la segunda parte Raúl marcó el 2-0 en un córner, tras un primer remate que rechazó el portero Jairo y aprovechó el delantero, oportunista. El Lugo se metió en el partido con el 2-1 de penalti, pero el Arosa controló bien los instantes finales. 

Ficha técnica:

Arosa: Adrián Fuentes, Martín Lesta, Iago Soto (César, min. 84), Roi, Juan Diego, Goitia (Yago Arosa, min. 67), David Sánchez, Iván Falcón (Raúl, min. 30), Yago Domínguez, Marco Antonio (Xavi Durán, min. 67) y David Piñeiro (Pablo Martínez, min. 46). 

Lugo: Jairo, Raúl, Sergio, Mateo, Diego (Aarón, min. 83), Andrés, Ariel (Juan, min. 83), Joao Tchuda (Adrián, min. 46), Lucas Suárez, Borja (Álex, min. 73) y Lucas Martinez (Martín, min. 83). 

Goles: 1-0 David Sánchez (min. 6); 2-0 Raúl (min. 47); 2-1 Suárez, de penalti (min. 71). 

Árbitro: García López-Arias. Amarilla a Juan Diego, Xavi, César, Yago y Yago Arosa.

