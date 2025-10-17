Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El Arosa juvenil busca su tercera victoria seguida como local a costa del Lugo

Perú tiene la sensible baja de Yeray para el duelo de este sábado en el Manuel Jiménez (16.30 horas)

Gonzalo Sánchez
17/10/2025 21:11
Mónica Ferreirós

Después de una semana de parón liguero, regresa la División de Honor juvenil con la cuarta jornada que mide mañana sábado al Arosa juvenil ante el CD Lugo a las 16.30 horas en el campo Manuel Jiménez. 

El técnico local David López, Perú, tiene la sensible baja de Yeray Arosa, que arrastra un problema en el zona de tendón de Aquiles. El resto de jugadores están disponibles para medirse a un rival que suma 5 puntos, dos menos que los locales, tras las primeras cuatro jornadas de liga. Los lucenses ganaron al Racing de Ferrol en su debut por 1-3, empataron en el campo del Real Oviedo, al igual que el Arosa, y cayeron en su desplazamiento a Torrevalega ante la Gimnástica. En su último duelo empataron en casa ante el Solares (2-2), por lo que han tenido un calendario muy similar a los vilagarcianos. 

"Tienen una generación que lleva años progresando en la estructura del club y el año pasado ya hicieron una muy buena campaña", señala el técnico de Romai sobre el rival. "Tienen una referencia arriba de mucho nivel al que buscan con centros laterales y también son peligrosos en el balón parado".

La igualdad en este primer de competición está siendo elevada, por lo que se espera otro partido con alternativas que puede caer de cualquier lado. El Arosa ha conseguido hasta ahora ganar sus dos compromisos en el Jiménez y busca una tercera victoria para seguir haciendo camino a la permanencia. 

