Mariano: “El Arosa va a estar más cerca del Compostela que del resto”

Alberto Mariano visita el domingo A Lomba por séptima vez después de su último triunfo el pasado año con el Villalonga Mónica Ferreirós

El Noia llega el domingo al campo de A Lomba (18 horas) con una plantilla diferente a la que logró finalizar quinta el pasado curso, clasificándose para el play-off. Jugadores que se revalorizaron como Aldán (Somozas), Rubi Casás y Marcelo (Céltiga), Facu Moreyra (Boiro), Hugo Losada (Coruxo) o el portero Chema, que se vino a Vilagarcía, dejaron el equipo noiense, al igual que el técnico Iván Carril, que firmó en la Sarriana de Segunda RFEF. Al banquillo llegó Alberto Mariano, tras su paso el pasado año por el Villalonga.

Las posibilidades económicas convierten al Noia en un equipo “de la zona media baja” a la hora de ir al mercado, por lo que el técnico santiagués tuvo que apostar por futbolistas jóvenes, que iban a firmar en Preferente o incluso que salen de juveniles, así como otros de Tercera que no tenían excesivo protagonismo en sus equipos. Llegaron en verano el portero Brais Vázquez (Betanzos), los defensas Adrián González (Sigüeiro) y Elías (Estradense), los centrocampistas Fabio Grajales (Arzúa) y Rachu (Villalonga) o los delanteros Mario Regueiro (Boiro), Manu Sánchez (Pontevedra B) y Diego Fuentes (Estradense).

“Tenemos que ir sacando futbolistas jóvenes, que creemos que tienen potencial, e ir buscando en mercados donde otros no ven e intentar que salga bien”, explica Mariano.

José Kanté, un lujo del que disfrutan "a cuentagotas"

Por circunstancias personales al trasladar su residencia a Noia, el club convenció al internacional guineano José Kanté para que eche una mano siempre que su agenda se lo permita. Un fichaje estelar, considerado para el propio Mariano como “el jugador más diferencial de la categoría”, si bien sólo ha podido disputar un único encuentro hasta el momento, con victoria del Noia por 4-1 ante el Barbadás. Kanté, a sus 35 años, tiene una dilatada y brillante trayectoria por el fútbol chipriota, polaco, kazajo, chino y japonés en equipos como AEK Lanarka, Gornik Zabrze, Wisla Plock, Legia Varsovia, Kairat Almaty_ actualmente en Champions League_ Migthy Lions o Urawa Reds.

José Kanté jugó el Mudial de Clubes en 2023 contra el Manchester City de Pep Guardiola DA

Colgó las botas tras disputar la Champions asiática, pero ha decidido descolgarlas para ayudar al Noia siempre que sus obligaciones laborales y personales se lo permiten. “Es un chico que tiene su vida, si quisiese seguir dedicándose al fútbol no estaría en ninguna categoría REFF, sino en el fútbol profesional. Lo convencimos para que nos eche una mano, pero sabemos que vamos a poder contar con él a cuentagotas”. De hecho no está previsto que esté en A Lomba.

Fallos en "cosas básicas"

El equipo de Mariano se presenta en Vilagarcía con 7 puntos después de las seis primeras jornadas. Su segundo triunfo lo logró en Viveiro en su última salida (0-1), mientras que empató en casa con el Lugo B (1-1) y cayó en Cangas (1-0) y en Vilalba (2-0). El pasado domingo perdió en el Julio Mato ante el Atlético Arteixo un partido en el que estuvo por delante en el marcador hasta en dos ocasiones, pero se le escapó al encajar dos goles en los últimos diez minutos (2-3).

“Desde comienzo de temporada creo que hemos mejorado a nivel de estructura defensiva, pero a nivel ofensivo aún nos cuesta pese a que somos el quinto equipo más goleador de la liga, pero hemos tenido muchas opciones de meter más goles”, comenta Alberto. “Por contra fallamos en cosas básicas, como vigilancias, transiciones, balón parado, saber para un partido cuando vamos ganando...”, dejando escapar puntos en casa al final contra Lugo B y Arteixo. “Posiblemente podríamos tener más puntos. Creo que estamos llamados a pelear por la zona media baja, pero ojalá me equivoque y sea la zona media alta porque va a estar todo muy igualado”.

El entrenador del Noia pronostica que la liga se romperá en noviembre. “Creo que va a haber un corte de siete u ocho equipos por arriba”, entre los que considera que Compostela y Arosa están “un pelín” por encima del resto “a nivel plantilla”. Mariano cree que los vilagarcianos pueden pelearle el título a los santiagueses. “Si está cerca de su máximo rendimiento va a estar más cerca del Compos que del resto”.

"Gusta ir a A Lomba por el ambiente"

Para el santiagués será la séptima vez en su carrera deportiva que visite A Lomba, tras hacerlo con Estradense, Arzúa y Villalonga. “Me ha pasado un poco de todo, he ganado dos veces, he empatado una y he perdido tres, pero es un estadio de los que gusta ir. San Lázaro y A Lomba son los campos más bonitos de la categoría este año. Siempre que voy a Vilagarcía estoy contento porque va mucha gente al campo, te aprietan y hay ambiente”.

Sobre el Arosa, al que vio en directo el sábado en Vilalba, ensalza que “es un equipo de muchísimo talento, sobre todo a nivel ofensivo y con los que propone Gonza, creo que es un equipo con muchísimas virtudes y difícil de parar”.

El Noia espera no pagar los platos rotos de la primera derrota de los arlequinados. “Nosotros vamos a ir con la intención de sumar los tres puntos, sabemos que tenemos que estar bien en muchas facetas y ellos tienen que estar mal en alguna de las que puede sufrir. No creo que en las derrotas honrosas, así que vamos a ir a por el partido y si nos meten cuatro pues les daremos la mano al final”.

El Noia se presentará en Vilagarcía con la baja de Fabio, por lesión, al margen de la de Kante, que tiene programado un viaje. Será un partido especial para el meta Chema, que se reencuentra con su exquipo, con el que hizo historia en Noia la pasada liga.