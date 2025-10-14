“En taquilla se dicen los precios a todo el mundo”, explica Manolo Abalo

Aficionados en la grada preferente, dónde la entrada cuesta 10 euros Mónica Ferreirós

El precio de las entradas en Tercera RFEF desató un debate entre los aficionados después de que el Vilalba le replicasen que pagaban 15 euros porque “es lo que cobran a los visitantes en A Lomba”. Una situación que pone en el punto de mira a la directiva de A Lomba.

“Nosotros no podemos meternos en la casa de nadie, la del vecino la organiza él porque cada uno puede hacer lo que le da la gana. Yo sé que como el Arosa lleva gente, hay muchos equipos que cobran más de entrada”, explica Manolo Abalo.

“No creo que haya en Tercera ningún club con una entrada mejor que la nuestra. Todo el mundo sabe que desde que se estuvo en Segunda RFEF hay dos precios en A Lomba, y todo eso a los demás les parece correcto”, recalca el presidente. Lo que replican los aficionados es la falta de información en A Lomba, ya que no hay carteles que indiquen el precio de las entradas.

“Podemos poner el cartel, pero es una forma de patalear por decirlo de alguna manera. Se de buena mano que en la taquilla, al llegar a tribuna se le explica a la gente que hay dos tipos de entradas, lo que pasa que muchos por no dar la vuelta ya compran la de tribuna”, dice Abalo.

Actualmente, la media de coste de una entrada para un partido de Tercera RFEF se sitúa en los 12 euros, salvo algunas excepciones como Alondras o Gran Peña, que las cobran a 10 euros.

“Nosotros en casa ajena no podemos hacer nada. Los socios de la peña ya tienen un 20% de descuento en los carnets del Arosa y ahí no protestan. El año pasado teníamos más de un día de club y solo cobramos uno”, replica el presidente.

“A todos nos gustaría que el fútbol fuera gratis, pero los clubes tienen gastos, queremos tener a los mejores jugadores, y nosotros tenemos carnets de todo tipo que no los tiene ningún otro club”, dice.

Además, Abalo quiso hacer hincapié en que por la calle de tribuna se habilitó un acceso a preferencia para no tener que dar la vuelta al campo. En lo que respecta a las entradas de los niños, señala que "tienen que sentirse parte, y por algo hay también un carnet para ellos".

“Hicimos esa entrada para ponerle las cosas más fáciles a la gente, aquí se le ponen todas las facilidades del mundo, el problema es que la gente quiere ir al fútbol y que paguen los directivos, que era lo que faltaba, después de estar trabajando muchísimo que entre nosotros no nos dejáramos entrar a los campos”, señala.

Las declaraciones del presidente contradicen lo expuesto hasta el momento, con aficionados que recalcan que no se informa de los precios.

La vista atrás

El presidente del Arosa SC insiste en la labor que se hace actualmente en el club para que todo esté al día. “Aquí cobra todo el mundo el día 30. Hay que mirar 15 años atrás, porque aquí el presidente no cobra, pero ya me lo dicen siempre las empresas, que el día que yo lo deje de repente se empezarán a cobrar 2.000 euros en dietas y demás”, concluye.

Este próximo domingo a las 18:00 horas serán los aficionados del Noia los que puedan comprobar si se indican o no los precios.