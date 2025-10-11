Un Arosa confiado se cita con el Villalbés en A Magdalena

Los arlequinados celebrando un gol en el último partido Mónica Ferreirós

El Arosa SC visita hoy a las 17:00 horas al Rácing Club Villalbés. Los de Gonza Fernández afrontan uno de sus viajes más largos tras dos victorias consecutivas y sin conocer todavía la derrota. A Magdalena recibe al equipo que más goles a favor lleva, sumando 11 en cinco jornadas, con uno de ventaja sobre el actual líder y gran favorito al título, la SD Compostela.

Los arlequinados siguen contando con las bajas de Álex Rey y Mario García, a las que se suma una de las piezas clave en el juego del Arosa como es Martín Diz, que arrastra molestias en la rodilla. Desde el cuerpo técnico esperan que la próxima semana tanto Álex como Mario puedan comenzar a hacer cosas con el grupo. Tapha y Dani Sánchez continúan fuera al tratarse de una lesión de larga duración.

“El equipo está con ganas, después de un partido muy completo como hicimos el otro día, cuanto antes llegue el próximo partido, mejor”, dice Gonza. A diferencia del Arosa, el Villalbés cuenta con pocos cambios en esta temporada, dando continuidad a la plantilla que la pasada temporada finalizó en cuarta posición. Una de las bajas sensibles en la plantilla fue la de Cañi, máximo goleador del equipo en la 24/25, que fichó por el Compostela. Entre sus incorporaciones destaca el delantero Pablo Trigo.

Gonza Fernández durante un partido Mónica Ferreirós

“Es un partido complicado, el viaje es largo y ya condiciona un poco, pero nosotros estamos en un momento alto de confianza y lo tenemos que demostrar hoy, sabiendo que es un rival duro y que si nosotros estamos bien, podemos sacar los tres puntos”, explica Gonza.

El equipo más goleador del grupo visita a uno de los combinados que menos concede, y es que el Villalbés lleva solo tres goles en contra, siendo uno de los menos goleados en las cinco primeras jornadas.

“El equipo tiene que adaptarse y saber que ellos a nivel defensivo hacen muchas cosas bien. Para hacer un gol vamos a tener que estar muy finos con balón, pero creo que lo tenemos bien preparado. Sabemos por dónde queremos atacar y por dónde queremos que pase el partido”, destaca el entrenador arlequinado.

“Vamos a tener que estar bien con balón porque es muy complicado hacerles ocasiones durante un tramo importante del encuentro, tenemos que saber explotar nuestro ataque y tener paciencia para que ellos se encuentren incómodos y aprovechar nuestras ocasiones”, recalca Gonza Fernández.

Samu Santos defiende un balón en el último partido Mónica Ferreirós

Este fin de semana el equipo juvenil tiene jornada de descanso, por lo que Gonza Fernández también llamó a la convocatoria para la visita al Villalbés a David Piñeiro, con el objetivo de que pueda aportar en el ataque arlequinado ante bajas como la de Martín Diz. En ataque, Gabri Palmás se coloca como el tercer máximo goleador de la categoría con cuatro goles hasta el momento.

“Cuanto más volumen de jugadores tengamos, más completos seremos a nivel competitivo. Citamos a David Piñeiro porque creemos que nos puede ayudar en la parte de arriba”, comenta Gonza. “Para nosotros es importante que ellos vean que pueden ayudar, ya sea en el campo o durante toda la semana, pero es muy importante que formen parte de nuestra dinámica en el día a día, que ellos sean uno más en la plantilla”, afirma el entrenador arlequinado.

Será un partido especial para Edgar, y es que el central arlequinado llegó esta temporada a las filas vilagarcianas procedente del Villalbés. Asimismo, Borja Míguez, atacante del Villalbés, también se reencontrará con los pocos jugadores que quedan en las filas arlequinadas de la temporada 2023/2024.

Gabri Palmás es el máximo goleador del Arosa SC Mónica Ferreirós

“Creo que va a ser un partido que tenemos que interpretar bien y demostrar con seguridad y confianza lo que queremos hacer. Queremos ser protagonistas como en cualquier campo”, recalca Gonza Fernández.