Dramática derrota del Arosa SC en Vilalba

Iñaki Martínez conduce el balón en A Magdalena Lucía Chazo

El Arosa SC vivió su primer gran tropiezo de la temporada. El equipo de Gonza Fernández llegaba a Lugo con la seguridad de que podrían hacer un gran partido ante el Rácing Villalbés tras los buenos resultados que venían dejando los arlequinados.

Nada más lejos de la realidad, y es que en el minuto uno los locales ya se adelantaron. El Arosa no solo se dejó tres puntos en Vilalba al perder por 3-1 ante un Rácing Villalbés que a penas sufrió para meterse en área rival, sino que volvió a dejar patente sus problemas en defensa.

Los arlequinados hicieron un primer tiempo para olvidar. Desde el inicio la defensa no fue compacta, cometiendo errores que acabaron costando caro. El primero de ellos en un pase de Javi Rey hacia atrás que interceptó Make, el delantero del Villalbés, para ganar la espalda a la defensa y vencer en el mano a mano a Manu Cabaco.

El once titular del Arosa SC en Vilalba Lucía Chazo

La pesadilla solo acababa de empezar para los de Gonza Fernández, y es que cuando todavía no había dado tiempo a digerir el primer gol en contra, llegó el segundo. Rodríguez plantó un 5-4-1 que complicaba a los de Gonza encontrar espacios.

El segundo error del Arosa llegó con un Manu Cabaco confiado con balón vio cómo Pablo Trigo robó el balón para seguir aumentando la distancia en el electrónico. La defensa del Arosa estaba siendo un patio de colegio para los de Juan Rodríguez, que en el último minuto del primer tiempo consiguieron filtrar otro balón por el medio de la misma, que dio tiempo a centrar para que Pablo Trigo con una vaselina sellase su doblete antes de llegar al descanso.

Luis Castro trata de llegar a un balón Lucía Chazo

A pesar de que los visitantes tuvieron alguna llegada, ninguna fue tan peligrosa para Álex Santomé. El Villalbés se encontraba cómodo aunque el Arosa tuviese la posesión del balón, pero defensivamente los locales tampoco pasaron apuros. Así, el encuentro llegó al descanso con un 3-0.

Segundo tiempo

Ante la falta de reacción del planteamiento inicial, Gonza Fernández movió el banquillo nada más arrancar la segunda mitad para dar entrada a Concheiro y Lombao en el lugar de Samu Santos y Javi Rey.

El balón se jugaba más en campo del Villalbés, pero el Arosa no alcanzaba la suficiente profundidad para poder dar un vuelvo al partido. Por su parte, los locales trataban de mantener el bloque defensivo sólido a la espera de un pequeño error que les permitiera salir de su área, pero tampoco tenían éxito.

Gabri Palmás defiende un balón ante la presión de los locales Lucía Chazo

El Arosa SC seguía persistiendo en su presencia en área riva, pero era muy complicado batir a la defensa local, que mantenía un planteamiento muy claro después del primer tiempo. Las ocasiones a balón parado caían del lado de los de Gonza Fernández, pero la suerte no les acompañaba. El deseado tanto llegó a falta de cinco minutos para el pitido final, con un remate de Remeseiro que puso el 3-1 definitivo.

La reacción de Gonza a la derrota

El técnico puso la mira en los primeros minutos del partido. “Que nos metan un gol en el minuto uno ya nos condiciona, en un escenario con un 2-0 en contra es complicado, fueron dos errores nuestros”, dice Gonza.

“Sabíamos que iba a ser difícil, pero esto se tiene que quedar aquí en esos 15 minutos malos. Hay que aprender y a crecer”, insiste. “No es que ellos estuvieran mejor, es que le dimos las facilidades para ello. No podemos regalar esos goles ni tener esos errores en esta categoría porque entonces sí que va a costar mucho ganar partidos”, indica el técnico, que espera que el equipo aprenda de esta derrota.