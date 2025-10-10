Samu Santos: "Tenemos que seguir siendo un equipo agresivo"

Samu Santos defiende un balón ante el Barbadás Mónica Ferreirós

El Arosa SC visita mañana a las 17:00 horas al Rácing Club Villalbés en A Magdalena. Los de Gonza Fernández se enfrentan a uno de los viajes más complicados ante un rival que la pasada temporada llegó a disputar el play-off, a pesar de quedar finalmente en cuarta posición.

Lo cierto, es que los lucenses mantienen la mayor parte del bloque de la temporada pasada, por lo que ya son viejos conocidos de los arlequinados. "La semana fue bien, siempre que ganas se lleva mejor la semana y parece que todo va rodado. El equipo sigue entrenando muy bien al igual que en la pretemporada, está con ganas ya del fin de semana", comenta Samu Santos.

"Ya nos conocemos todos. Son un equipazo, tienen muy buenos jugadores, muy competitivos, tienen gente muy buena arriba y en defensa también. Va a ser un partido complicadísimo", recalca el central arlequinado. "Vamos a ir a intentar llevarnos los tres puntos, pero sabemos que es complicado", insiste.

Actualmente el Arosa SC es el equipo más goleador de la categoría con 11 tantos a su favor, uno por encima del líder Compostela, mientras que el Villalbés es de los equipos menos goleados, con tres tantos en su contra. "La clave estará en ser nosotros mismos, en seguir la línea que venimos haciendo desde pretemporada, teniendo la pelota e intentando ser agresivo cuando no la tengamos", explica Santos.

El Arosa SC venció en la pasada jornada al Barbadás Mónica Ferreirós

"Tenemos gente muy buena arriba y tenemos que aprovecharlo para contrarrestar sus oportunidades", recalca el defensa. Con respecto a las bajas, el defensa recalca que “siguen trabajando igual”. “Aunque haya bajas seguimos trabajando más o menos igual. Mejoramos mucho sin balón este año”, explica Samu Santos.

En A Magdalena será importante mantener el aspecto defensivo para que las referencias en ataque locales no puedan encontrar espacios comodamente. “Tenemos que mantener la portería a cero, es un equipo que concede muy poco, y si nosotros somos capaces de conceder lo mínimo posible podemos estar más cerca de llevarnos los tres puntos para Vilagarcía”, destaca el arlequinado.