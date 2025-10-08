La Escuadra Arlequinada fleta un autobús para viajar el sábado a Vilalba

La Escuadra Arlequinada realiza un viaje organizado para apoyar al Arosa el sábado en Vilalba Mónica Ferreirós

Como es habitual el Arosa no estará solo en su desplazamiento este fin de semana, que le lleva este sábado al campo del Racing Vilalbés para medirse al equipo de A Magdalena a las 17 horas. La peña oficial del club “Escuadra Arlequinada”, que ya estuvo presente en Barreiro y O Morrazo, se desplaza esta vez en autobús y pone a disposición de lo seguidores la posibilidad de acompañarles para animar al Arosa.

El precio del viaje para los socios de la peña es de 10 euros y ya se han apuntado casi una treintena. Los no socios pagan 15 euros y todos los interesados pueden reservar su plaza a través del número de teléfono 643 428 776. La salida será a las 14 horas en la Avenida Rodrigo de Mendoza, en la parada a la altura de la cafetería Andaina.

La Peña Escuadra Arlequinada confía en llenar el autocar para disfrutar de un partido en el que el equipo de Gonza Fernández tiene la posibilidad de situarse líder provisional en caso de victoria.

Un Vilalbés con pocos cambios

El Vilalbés mantiene gran parte de la plantilla que finalizó en cuarta posición la pasada temporada, quedando eliminado en la fase de ascenso ante la Sarriana. Continúan jugadores como el portero Santomé, Buyo, Da Lama, Javi Rey, Make, los hermanos Varela o Borja Míguez.

El equipo chairego perdió futbolistas como el propio Edgar (Arosa) o Cañi (Compostela), que fue su máximo artillero el pasado año con 13 tantos. Entre sus fichajes destaca el del delantero coruñés sub 23 Pablo Trigo, que llegó del Bergantiños. En el banquillo, el chantadino Juan Rodríguez, que fue ayudante de Simón Lamas y coordinador de la cantera, tomó el relevo de Alberto López, que regresó al Viveiro. De momento el Vilalbés suma 8 puntos y viene de ganar a Noia y Arteixo.