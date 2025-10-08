El Arosa SC más goleador apunta a un futuro optimista

El presidente, Manolo Abalo, durante uno de los entrenamientos Mónica Ferreirós

El Arosa SC vive su mejor momento tras sumar once de los 15 puntos posibles, por lo que se coloca como segundo clasificado a solo dos de distancia del líder SD Compostela (13). Si por algo se están caracterizando los arlequinados es por su fortaleza en ataque, siendo el equipo más goleador del grupo con 11 tantos a su favor.

“Creo que el equipo está creciendo, se dio un paso grande y es algo que se veía venir desde Cangas. Si este fin de semana hubiéramos ganado de cinco no pasaba nada”, comenta Manolo Abalo. “Estamos empezando y hay que ir partido a partido, pero se ve que esta temporada tenemos gol sin importar el rival”, recalca el presidente.

Los arlequinados continúan firmando el mejor arranque liguero de los últimos años, convirtiéndose en el equipo que quiso ver Gonza Fernández desde su llegada. “Este año tuvimos un acierto muy grande que fue traer a Gonza Fernández de míster. Esperamos que el año del 80 aniversario sea una gran fiesta a final de temporada para todos”, recalca Abalo.

Gabri Palmás está siendo uno de los jugadores más determinantes en ataque Mónica Ferreirós

Una de las correcciones de los arlequinados en los últimos partidos pasó por mantener el resultado a su favor en el tramo final de los partidos. “En esta categoría no se puede uno confiar. Sí que se hicieron ajustes atrás para sostener el resultado hasta el final. Ahora ya llevamos dos porterías a cero, parece que el míster dio en la tecla”, destaca el presidente. Un equipo preparado para todo que piensa ya en la visita a Vilalba.

Las camisetas

El pasado domingo el Arosa SC estrenó por fin su equipación oficial. La arlequinada volvía a lucirse en A Lomba tras una larga espera, y en lo que respecta a la segunda equipación, el negro será el color protagonista. “La segunda va a ser como la que estábamos usando hasta ahora pero más bonita, con el dorado más brillante”, explica Manolo Abalo.

El Arosa SC estrenó la arlequinada en casa Mónica Ferreirós

En cuanto al estado de A Lomba, los operarios municipales continúan cortando el césped dos veces por semana, y se espera que en el mes de diciembre vuelvan a ponerle más arena

Los juveniles, quintos a la jornada de descanso

El Arosa Juvenil tiene jornada de descanso este fin de semana, después de cuatro partidos en los que los de Perú mostraron una buena dinámica. Así, los arlequinados ocupan la quinta posición de la tabla con siete puntos, empatado con sus tres predecesores.

“Me gustaría que los juveniles pudiesen jugar en A Lomba porque están en la categoría nacional, pero hay que preservar el bienestar del campo”, lamenta Manolo Abalo. Los de Perú volverán al Manuel Jiménez el próximo domingo 19 de octubre para disputar la quinta jornada recibiendo al Lugo B.