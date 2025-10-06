El Arosa encuentra el paso y se vislumbra ya el pulso con el Compostela

Javi Rey gana un balón aéreo en una acción el domingo ante el Barbadás Mónica Ferreiros

El Arosa ha encontrado el paso. Dos victorias seguidas con portería a cero le permiten disipar las dudas generadas acerca de la gestión de marcadores a favor que le costaron puntos ante Gran Peña y Lugo B. Después de las cinco primeras jornadas sigue invicto, es el máximo goleador del grupo con 11 tantos y empieza a mostrarse consistente en defensa.

El domingo consiguió que el Barbadás no le generase ningún peligro. Gonza Fernández volvió a ubicar a Edgar como lateral izquierdo, con un extremo con capacidad de desborde por delante. En la derecha, Carlos Torrado aportó la profundidad, al dejarle la banda Rivera, un zurdo a pierna cambiada que apareció en espacios interiores. El técnico de Oia está mezclando diferentes perfiles en sus alineaciones y ha afianzado a Javi Rey, Concheiro y Remeseiro en el centro del campo, por lo que su equipo ahora es más compacto y no ha perdido fluidez ni colmillo. El domingo marcó tres goles, pero bien pudieron ser media docena a tenor de las ocasiones claras.

El Arosa buscaba regularidad y empieza a mostrarla, con la lección aprendida para no repetir errores ni hacer concesiones. Se ha situado segundo, aunque esto aún está empezando, pero no deja de ser significativo que por delante sólo tenga al Compostela. A priori son las dos mejores plantillas de la categoría y el pulso empieza a vislumbrarse.

El sábado el Arosa afrontará otra salida complicada, visita al Vilalbés a las 17 horas. De ganar, dormirá líder. Algo anecdótico, pero un aliciente para seguir consolidando el notable arranque de liga, que da continuidad a las buenas sensaciones ofrecidas en pretemporada, donde sólo cedió a penaltis en la final autonómica de la Copa RFEF ante el Ourense CF, que ya está en semifinales de la fase nacional y recibirá en la Copa del Rey al Real Oviedo.

En estos últimos partidos el Arosa también ha conseguido que no se hable de sus bajas. El domingo no jugó Chema y debutó Manu Cabaco. Álex Rey y Mario García siguen sus procesos de recuperación y tampoco estarán en Vilalba, mientras el club está atento al mercado por si aparece una oportunidad de incorporar a un central ante las bajas de larga duración de Tapha y Dani Sánchez.