Triunfo más que convincente

El Arosa estrenó su equipación arlequinada de la marca italiana Kappa - Mónica Ferreirós

Victoria más que convincente del Arosa, que superó 3-0 al Barbadás en A Lomba con goles de Samu Santos, Gabri Palmás e Iñaki en un partido muy completo del equipo de Gonza Fernández, netamente superior y consiguiendo que su rival no le generase ningún peligro. Fue sin duda el partido más cómodo en lo que va de liga de los vilagarcianos, el día que estrenaron al fin la vestimenta arlequinada.

El Barbadás, que había ganado en sus dos anteriores visitas a Vilagarcía, se fue con la sensación de haber jugado contra un rival fuera de su alcance. Fueron tres goles pero pudieron ser más, por número y claridad de las ocasiones. El Arosa cuajó una buena actuación coral, comprometido y serio. A nivel individual destacó Samu Santos, que hizo un gol y una asistencia. Su equipo lleva 11 en 5 partidos, por lo que sigue generando y viendo puerta con facilidad. Y empieza a ser solvente al no encajar por segunda jornada seguida. De ahí que se sitúe segundo por detrás del Compostela, mostrando argumentos futbolísticos para echarle el pulso por el liderato.

Rivera completó un muy buen partido partiendo desde banda derecha - Mónica Ferreirós

Gonza Fernández, que vio el partido desde la cabina de prensa al estar sancionado, no pudo contar a última hora con el meta Chema por una indisposición, por lo que debutó Manu Cabaco en liga. Edgar repitió en el lateral izquierdo, mientras que Lombao entró en la izquierda por Diz, reservado de inicio en el banquillo. El Arosa no tardó demasiado en demostrar su capacidad de hacer más cosas con balón que su rival. Los locales estuvieron atentos y serios en defensa para no conceder nada. Y empezaron a juntar pases por dentro, sin dificultades para salvar el intento de presión ourensana.

La primera ocasión llegó en el minuto once, en una acción individual de Rivera, que estuvo muy activo y ganó duelos, aportado energía y continuidad al ataque local. El delantero vilagarciano, desde la banda derecha, salvó la entrada al suelo del lateral Nespereira y armó un disparo de zurda que se perdió cruzado.

Gonza Fernández, sancionado, siguió el partido desde al cabina de prensa acompañado por Perú - Mónica Ferreirós

El Arosa empezaba a carburar y a llegar. A las buenas sensaciones de juego encontradas le siguió el primer gol. Al cuarto de hora en una segunda acción de córner. El balón salió rechazado hacia banda izquierda, desde donde Remeseiro se sacó un gran centro al segundo palo que tocó de cabeza Javi Rey al corazón del área, donde Samu Santos metió el pie entre una nube de jugadores y marcó con la izquierda, pegado al poste.

Exhibida su pegada, el Arosa pasó a demostrar su capacidad para robar y leer bien el juego. Además mantuvo la atención en las acciones de pelota parada en defensa, que era el gran peligro a priori del rival. En otra recuperación en medio campo, el equipo de Gonza armó otro ataque por dentro, enlazando pases al pie. Rivera encontró a Remeseiro en la frontal y el coruñés perdonó en el mano a mano en el 25 al rematar fuera de zurda. Una pena porque el pase y el control orientado merecían el gol.

El Barbadás, un equipo bastante impreciso con balón, dio un paso adelante a la media hora. Los visitantes empezaron a adelantar líneas e irse hacia arriba, lo que empezó a propiciar opciones del Arosa con espacios, pero el asistente levantó la bandera en las dos arrancadas de Palmás.

Medio millar de personas se dieron cita en A Lomba para ver el Arosa vs Barbadás - Mónica Ferreirós

Tras unos minutos de dominio infructuoso del Barbadás, incapaz de ejecutar su idea con balón, el Arosa progresó por dentro y encontró a Torrado en la derecha. El lateral avanzó aprovechando el espacio y puso un gran centro, abajo y al área pequeña, que empujó al fondo de la red Gabri Palmás para hacer su tercer gol en liga. En los últimos cinco minutos de la primera parte el Arosa siguió sin sufrir en defensa (el Barbadás no se aproximó ni una vez en el primer acto al área de Cabaco), y siguió dando la sensación de poder hacer daño en ataque.

Segunda parte

El técnico visitante Guillermo García introdujo un doble cambio en el descanso, dando entrada a Rintaro y al internacional andorrano Joao Teixeira. El Barbadás siguió siendo un quiero y no puedo, todo lo contrario que un Arosa capaz de someter con balón y generar peligro. Una gran acción combinativa en campo contrario acabó con un disparo de Concheiro desde la frontal que se fue fuera por poco.

A la hora de partido fue Rivera el que estuvo cerca de marcar un gran gol. Interceptó en campo propio un pase de Íker Gómez y, al ver adelantado al meta Rodri, armó un disparo desde más de sesenta metros de distancia, con la fuerza idónea para superar al guardameta, pero se le fue hacia la derecha y no tomó portería. Más clara fue la de Gabri Palmás, al que dejó en el mano a mano Remeseiro con un gran pase de primera, pero su remate abajo lo atrapó Rodri Tapias.

Gabri Palmás marcó su tercer gol en liga - Mónica Ferreirós

El Arosa, que tenía el partido completamente controlado, refrescó su ataque con la entrada de Iñaki y Martín Diz, con el objetivo de dar carpetazo a la tarde con un tercer tanto, que estaba mereciendo pero se resistía. En el minuto 69 llegó el primer y único disparo visitante en todo el partido. Lo hizo Rintaro desde lejos y no tuvo problemas para atrapar el esférico Manu Cabaco. Y es que el Arosa minimizó la ofensiva rival, reduciéndola a mínimos que no se recordaban las últimas temporadas en A Lomba.

Carlos Torrado hizo mucho daño en la banda derecha, desde donde asistió a Palmás en el 2-0 - Mónica Ferreirós

A falta de menos de diez minutos entró el canterano Seijo en los locales, que mantenían la sensación de tener el partido bajo control, sin que pasase nada destacado cerca de su área. Y llegó el 3-0. El Arosa enlazó una posesión larguísima, durante varios minutos, en la que el balón fue de un lado a otro y siempre pasó por zonas interiores. Madurado al rival, cansado de perseguir sombras, Samu metió el pase en largo sobre el desmarque desde segunda línea de Iñaki, que hizo un buen control con la zurda y definió con la misma pierna abajo. Otro gran gol, por el pase y la finalización.

En la última acción del partido pudo llegar el cuarto, en un disparo de Samu que rechazó Tapias y cabeceó en plancha Seijo, pero de nuevo el portero visitante repelió el balón que iba a gol. Fue la última jugada con la que se cerró una muy buena tarde por parte del Arosa, con la que da continuidad a la victoria de Cangas, de nuevo con portería a cero, y se aúpa hasta la segunda plaza, a la estela del Compostela, firmando su mejor arranque liguero en sus últimos cuatro años en Tercera RFEF.

Samu Santos fue uno de los grandes protagonistas de la tarde al marcar el 1-0 y asistir en el 3-0 - Mónica Ferreirós

La próxima jornada el equipo arlequinado buscará mantener su condición de invicto y encadenar una tercera victoria seguida con la que asaltar el liderato. Será en el campo de A Magdalena ante el Racing Vilalbés y es probable que el partido se juegue en la tarde del sábado.

El Arosa no dio opción al Barbadás en las acciones de balón parado - Mónica Ferreirós

Ficha técnica:

Arosa SC: Manu Cabaco, Torrado, Pacheco (Luis Castro, min. 89), Samu Santos, Edgar, Javi Rey, Concheiro (Seijo, min. 80), Rivera (Iñaki, min. 66), Remeseiro, Lombao (Martín Diz, min. 66) y Gabri Palmás (Sindo, min. 89).

Barbadás: MRodri Tapias, Jorge Benavides, Pablo Corzo, Kevin Ferreira, David Nespereira; Toño (Etien, min. 73), Carlos Villar, Soriano (Rintaro, min. 46), Pablo Ruiz (Joao Teixeira, min. 46), Cougil (Róber, min. 78) e Iker Gómez (Marcelo, min. 73).

Goles: 1-0 Samu Santos (min. 16); 2-0 Gabri Palmás (min. 40); 3-0 Iñaki (min. 85).

Árbitro: Brais García Iglesias, asistido por Sergio Quintana y Adrián García. Amarilla a Rivera. .