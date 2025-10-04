Mi cuenta

Deportes

El Arosa juvenil se hace fuerte en casa

Venció al Roces gijonés en un partido igualado con goles de Yeray y David Piñeiro (2-1)

Gonzalo Sánchez
04/10/2025 20:15
David Pñeiro marcó el segundo gol del Arosa, que resultó decisivo ante el Roces asturiano
David Pñeiro marcó el segundo gol del Arosa, que resultó decisivo ante el Roces asturiano - Mónica Ferreirós

El Arosa juvenil logró su segunda victoria en casa en División de Honor al derrotar al Roces gijonés por 2-1 en un partido sumamente igualado en el que el equipo de David López "Perú" supo competir bien cuando más lo necesitaba

Empezaron bien los vilagarcianos, que fueron superiores en la primera media hora y tuvieron una doble ocasión clara a balón parado. En la siguiente, un córner, llegó el 1-0. Lanzó de zurda al segundo palo Yago Domínguez y cabeceó de forma inapelable el capitán Yeray Arosa, que fue diferencial una vez más. En los minutos que precedieron al descanso mejoró el Roces, que pasó a dominar más y consiguió empatar en una acción de saque de banda cerca del área local. Maniobró en banda con un gran control orientado Adrián Casado y se sacó un centro potente al corazón del área pequeña que cabeceó al fondo de la red Nacho Palacio. Un muy buen gol.

Iván Falcón controla el balón durante el partido de esta tarde en el Manuel Jiménez
Iván Falcón controla el balón durante el partido de esta tarde en el Manuel Jiménez - Mónica Ferreirós

La segunda parte empezó con mucha igualadad, pero el Arosa estuvo muy atento y serio en defensa, sin conceder opciones de remate. Los locales encontraron el 2-1 en un gran centro lejano de Juan Diego que encontró entre centrales a David Piñeiro, quien conectó un gran remate de cabeza. Fue un golazo, por el pase y la definición. 

De ahí al final el Arosa no se dejó sorprender con el marcador a favor y supo dejar morir el partido. Suma 7 puntos después de las cuatro primeras jornadas. Un buen arranque que le permite empezar a tomar distancia sobre algunos rivales por la permanencia.

Ficha técnica:

Arosa: Adrián Fuentes, Martín Lesta (Iago Soto, min. 58), Roi, Juan Diego, Pablo Martínez (Raúl, min. 66), Goitia, Yeray, Iván Falcón, Yago Domínguez (Pablo Míguez, min. 84), Xavi Durán (Marco Antonio, min. 66) y David Piñeiro (Gael, min. 84). 

TSK Roces: Diego, Teddy (Pablo Paco, min. 81), Pablo Fernández, Marcos, Álvaro, Adrián, Nacho, Darío (Diego, min. 81), Aarón (Lucas, min. 61), Víctor (Daniel, min. 68) y Adrián Casado (Jairo, min. 61).

Goles: 1-0 Yeray (min. 12); 1-1 Nacho Palacio (min. 40); 2-1 David Piñeiro (min. 69).

Árbitro: Domenech Escandell. Amarilla a Goitia, Lesta y Marco Antonio por los locales, y a Adrián por los visitantes.

