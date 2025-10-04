El Arosa busca la regularidad

Torrado pone un centro al área durante el último partido en A Lomba - Mónica Ferreirós

El Arosa (3º con 8 puntos) recibe en A Lomba al Barbadas (8º con 5 puntos) a las 18.30 horas con el objetivo de encadenar una segunda victoria seguida, con la que seguir invicto, afianzarse en la parte alta de la tabla y firmar el mejor arranque liguero de los últimos cuatro años en Tercera RFEF.

Llega a Vilagarcía un rival que fue capaz de asaltar A Lomba las dos últimas temporadas en sendos partidos que provocaron profundas crisis en el seno local. Esta vez el Arosa no parece dispuesto a dejarse sorprender por un Barbadás en el continúa el técnico Guillermo García en el banquillo, pero que ha cambiado mucho su plantilla respecto a la que se salvó in extremis gracias al ascenso de la Sarriana hace unos meses.

Continúan jugadores importantes como el central Pablo Corzo, los hermanos Nespereira o Isma. Los de Os Carrís incorporaron jugadores de la zona de Ourense, pescando en el Cented de Preferente a Adrián Presas, Carlos Villar e Íker Gómez, y en los juveniles del Pabellón de Liga Nacional, desde donde llegaron los jóvenes Jorge Benavides y Soriano, que se han hecho con puesto de titulares, y Cougil. Desde fuera de Galicia llegó el portero Rodri Tapias (ex del Becerril) y un Joao Teixeira que, pese a que nació en la localidad portuguesa de Chaves, es internacional con Andorra y ha sido convocado para los próximos partidos de clasificación para el Mundial ante Letonia y Serbia.

A pesar de cambiar y rejuvenecer el plantel, el Barbadás no ha variado su forma de jugar. Es un equipo peligroso al contraataque y en balón parado. Se presenta en A Lomba con una victoria a domicilio en Viveiro (2-4), dos empates en casa sin goles ante Vilalbés y Arteixo, y una derrota abultada en Noia (4-1). Para esta tarde tienen las bajas de Poch, Cevada y Adrián Presas.

Gonza pide estabilidad durante los noventa minutos

En el Arosa, Gonza Fernández sigue sin poder contar con Mario García y Álex Rey, a ambos les quedan todavía un par de semanas para poder entrenar con el grupo. Los demás están disponibles, a excepción de Tapha. La victoria en Cangas reforzó al Arosa y le enseñó el camino a seguir. “Si mantenemos ese nivel competitivo vamos a estar cerca de ganar partidos”, reconoce el entrenador de Oia, que califica de “positivo” el primer mes de liga de su equipo. “El equipo va creciendo y cada semana es mejor”.

Sobre el rival, el entrenador del Arosa espera un Barbadás “con mucha energía e incómodo sin balón”, que lleva peligro a balón parado. Si bien Gonza pone el foco en los suyos como clave para poder ganar. “Lo importante es que llevemos el partido a donde queremos e intentar estar finos de cara a portería”.

Gonza vuelve a marcarse el objetivo de mantener “la sensación de estabilidad durante noventa minutos” mostrada en Cangas. No quiere desconexiones ni fases de altibajos en el juego, consciente de que “así podremos seguir creciendo, ya que ahora mismo manejamos bastantes recursos”. El entrenador espera que su equipo esté cómodo con balón y que someta y exija a nivel defensivo al rival. Algo que ha hecho hasta ahora.