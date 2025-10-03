Gabri Palmás: "Todos témonos que esixir máis"

Palmás ha marcado en los dos partidos del Arosa en liga a domicilio y ahora quiere estrenarse en A Lomba - Mónica Ferreiros

El Arosa vuelve mañana al campo de A Lomba para enfrentarse al Barbadás (18.30 horas) en la quinta jornada de liga de Tercera RFEF. El equipo arlequinado quiere hacer buena la victoria en Cangas encadenando otro triunfo para consolidarse en la parte alta de la tabla. Gonza Fernández recupera a Luis Castro, que no jugó en O Morrazo debido a unas molestias físicas, pero sigue contando con las bajas de Mario y Álex Rey, al margen de Tapha.

Esta mañana se pasó por la sala de prensa de A Lomba el delantero Gabri Palmás, quien marcó el domingo su segundo gol en liga. “Todas as vitorias son importantes porque ao final de liga todos os puntos contan, pero é certo que o Alondras é un equipo chamado a estar na parte alta da táboa”. De ahí que el Arosa ha visto reforzada su confianza después de un primer mes de liga que cerró con 8 puntos de 12 posibles. “Penso que poderiamos ter algún punto máis”, reconoce el delantero moañés, que sólo piensa en mejorar. “Temos que axustar cousas e estar concentrados durante todo o partido, non podemos pensar que está nada feito porque nesta categoría no momento que te descentras, penalízante”, en alusión a los puntos que se escaparon en el último partido en casa ante el Lugo B.

El Arosa ha marcado dos goles en cada partido y está generando bastantes ocasiones. Palmás cree que “é cousa de todo o equipo”, y da valor a que el balón llega a los atacantes “de forma limpa dende atrás”, destacando el colectivo por encima de las individualidades en ataque. “Temos que defender todos e atacar todos”. El delantero ha marcado dos, ambos a domicilio, pero ha tenido ocasiones para más, por eso no cae en la autocomplacencia. “Todos témonos que esixir máis, eu podería levar máis goles”, señala de forma inconformista y ambiciosa.

Ante la visita del Barbadás, que suma 5 puntos y ganó en sus últimas visitas al campo de A Lomba los dos últimos años, Palmás advierte que “todos os partidos son complicados” y vuelve a poner el foco en el nivel de atención y activación para no verse sorprendidos. “Temos que estar concentrados todo o partido. Eles van a vir a aproveitar os contraataques e o balón parado, polo que temos que ter coidado neses aspectos”.

El Arosa en casa está “xenerando bo fútbol”, ya lo demostró en pretemporada y le dio continuidad ante Silva y Polvorín, aunque le faltó cerrar ambos partidos. El equipo de Gonza se apoya en esas buenas sensaciones futbolísticas en su objetivo de ser un equipo fiable y fuerte para estar arriba. De momento es tercero, con los mismos puntos que Estradense, uno menos que el Alondras y dos que el líder Compostela. “Somos catro equipos chamados a estar arriba, pero na temporada poden pasar moitas cousas e ata as últimas xornadas non se decidirá nada”. Ganar al Barbadás mañana supondría el mejor inicio de liga del Arosa en Tercera RFEF los últimos cuatro años.