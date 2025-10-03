Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Arosa juvenil recibe a un Roces gijonés invicto y al alza

El partido se juega este sábado en el Manuel Jiménez a las 16.30 horas y Perú no tiene bajas

Gonzalo Sánchez
03/10/2025 18:49
El Arosa juvenil busca su segunda victoria en casa ante el Roces gijonés
El Arosa juvenil busca su segunda victoria en casa ante el Roces gijonés - Mónica Ferreirós

El Arosa juvenil recibe este sábado a las 16.30 horas en el Manuel Jiménez al Tsk Roces de Gijón en la cuarta jornada de liga de División de Honor. El equipo de David López "Perú" busca resarcirse de la derrota del pasado domingo en Cantabria ante el Solares y hacerse fuerte en casa. Los asturianos llegan invictos con cinco puntos, después de ganar al Racing de Santander (2-0) y empatar ante Solares y Bansander (1-1) en un inicio liguero contra equipos cántabros. 

David López "Perú" no tiene bajas. "Llevamos dos semanas en las que parece que estamos empezando a coger el ritmo y estoy contento por como trabaja el equipo", dice el de Romai, que espera un Roces "que quiere tener mucho control del partido y que este no tenga ritmo". Por lo expuesto hasta ahora, los asturianos no asumen riesgos en el inicio del juego y "defensivamente son muy sólidos y encajan muy poco", por lo que se espera un partido cerrado en el que los locales quieren "llevar la iniciativa, aunque nos está costando de momento".

Te puede interesar

Presentación de la iniciativa

A Pobra recogerá los testimonios de los más mayores para crear un mapa de memoria local
Sandra Rey
Presentación del partido de Leyendas del Real Madrid en memoria de Jesús Alonso, fundador de Jealsa

Barraña disfruta este sábado de las leyendas del Real Madrid
Gonzalo Sánchez
La carteras con dinero son de los extravíos más frecuentes

La Policía Local de Sanxenxo registró este año 581 objetos perdidos y casi 200 están ya con sus dueños
Sandra Rey
El balance de los datos, hoy, en la sede de la entidad comarcal

El Plan Integrado de Empleo consiguió la inserción laboral del 85% de alumnos y explora nuevas áreas
Beni Yáñez