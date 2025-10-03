El Arosa juvenil recibe a un Roces gijonés invicto y al alza

El Arosa juvenil busca su segunda victoria en casa ante el Roces gijonés - Mónica Ferreirós

El Arosa juvenil recibe este sábado a las 16.30 horas en el Manuel Jiménez al Tsk Roces de Gijón en la cuarta jornada de liga de División de Honor. El equipo de David López "Perú" busca resarcirse de la derrota del pasado domingo en Cantabria ante el Solares y hacerse fuerte en casa. Los asturianos llegan invictos con cinco puntos, después de ganar al Racing de Santander (2-0) y empatar ante Solares y Bansander (1-1) en un inicio liguero contra equipos cántabros.

David López "Perú" no tiene bajas. "Llevamos dos semanas en las que parece que estamos empezando a coger el ritmo y estoy contento por como trabaja el equipo", dice el de Romai, que espera un Roces "que quiere tener mucho control del partido y que este no tenga ritmo". Por lo expuesto hasta ahora, los asturianos no asumen riesgos en el inicio del juego y "defensivamente son muy sólidos y encajan muy poco", por lo que se espera un partido cerrado en el que los locales quieren "llevar la iniciativa, aunque nos está costando de momento".