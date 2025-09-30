Mi cuenta

Deportes

El Arosa fija para las 18.30 horas el duelo del domingo ante el Barbadás

El derbi Boiro vs Cambados y la visita del Céltiga al campo del Barco se juegan a las 17.30 horas

Gonzalo Sánchez
30/09/2025 18:44
El Arosa disputa el domingo su tercera cita liguera de la temporada en A Lomba
El Arosa disputa el domingo su tercera cita liguera de la temporada en A Lomba - Mónica Ferreirós

Definidos los horarios de la quinta jornada de liga en Tercera RFEF para los cuatro equipos arousanos, que jugarán el domingo por la tarde. El derbi en Barraña entre el CD Boiro y el CJ Cambados será a las 17.30 horas. Un duelo de rivalidad que no se disputa en la categoría nacional desde la temporada 1988-1989

El Céltiga juega a la misma hora en Calabagueiros ante el Barco, reeditando los partidos de las últimas temporadas en Preferente.  El equipo de Luis Carro viajará con la moral alta después de la gran imagen ofrecida ante el Compostela.

En el caso del Arosa, su tercera cita liguera en A Lomba será el domingo a las 18.30 horas ante el Barbadás. Los ourensanos suman 5 puntos después del primer mes de liga y vienen de empatar sin goles ante el Arteixo. Pese a que sobre el papel los arlequinados parten como favoritos, el Barbadás se ha convertido en una de sus bestia negra las últimas temporadas en A Lomba. Hace dos años el equipo de Os Carrís ganó 0-1 y la pasada campaña se impuso 1-2 en una de las dos únicas victorias que logró a domicilio (la otra fue ante el colista Betanzos). El equipo de Gonza Fernández quiere dar continuidad a la gran victoria lograda el domingo en Cangas y mantener la condición de invicto. 

Concheiro celebra su tercer gol en liga que abrió el camino del triunfo del Arosa

Antón Concheiro: "El partido en O Morrazo tiene que ser el reflejo de lo que debe ser la temporada"

