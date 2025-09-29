Antón Concheiro: "El partido en O Morrazo tiene que ser el reflejo de lo que debe ser la temporada"

Concheiro celebra su tercer gol en liga que abrió el camino del triunfo del Arosa - Arosa SC

El Arosa SC vive sus mejores horas después de conseguir sumar de tres en su visita al Alondras CF. Los de Gonza Fernández suman ocho puntos de 12 posibles en las cuatro primeras jornadas, con nombres propios sobre la mesa. Uno de ellos es el de Antón Concheiro. El mediocentro, que vive su tercera temporada con la arlequinada, fue el encargado de estrenar el marcador en O Morrazo, anotando así su tercer gol de la temporada, muy cerca de superar su mejor registro goleador, que data en la 2023/2024 con cuatro goles.

En cuatro jornadas, el Arosa acumula ocho goles a favor y cinco en contra, una cifra que Gonza Fernández espera que cambie. Además, los arlequinados todavía no conocen la derrota, acumulando dos empates y dos victorias.

¿Cómo se encuentra el equipo después de la victoria en O Morrazo?

La verdad es que muy bien. Estamos muy contentos porque sabíamos que iba a ser un partido complicado pero supimos anteponernos a ello. Era un escenario difícil y nos quedamos con que logramos sacar los tres puntos que son muy importantes y es una visita más que nos quitamos.

Lleva ya tres goles en liga, ¿cómo se siente con esos registros?

Estoy muy contento en ese sentido pero sé que todavía tengo mucho margen de mejora, tanto yo como el resto del equipo. Espero seguir mejorando día a día. Solo queda seguir trabajando. Lo cierto es que el trabajo diario está siendo increíble, hay mucha predisposición por parte de todos y creo que es lo que más se está notando.

No solo importan los resultados, sino que mostraron una imagen sólida, ¿qué destacaría?

El partido del Alondras nos debe de servir como reflejo de lo que tiene que ser la temporada. Es cierto que el día que nos enfrentamos en A Lomba al Lugo B pues no mantuvimos esa intensidad en los últimos minutos, y en este partido sí que estuvimos muy concentrados desde el inicio hasta que se pitó el final. Sabemos que esto es muy largo, pero esta tiene que ser la línea a seguir. Concentrados los 90 minutos para poder ser un rival duro.

Antón Concheiro durante el encuentro en O Morrazo - Arosa SC

¿En qué cree que estuvo la clave del triunfo ante el Alondras?

En estar vivos de principio a fin. Es un campo complicado en el que en cualquier momento puede pasar algo, de repente en un rebote o en una segunda jugada te pueden llegar al área. Por eso tuvimos que estar muy concentrados y conceder muy poco. Pienso que ante el Alondras fuimos un equipo en todos los sentidos.

Rompieron su racha de invictos...

Sí. Sabíamos que la plantilla que tiene el Alondras cuenta con un gran potencial, y aunque el campo pueda llegar a perjudicar, ellos lo tienen muy dominado. Pocos equipos conseguirán ganar en O Morrazo esta temporada. Es una salida muy difícil y nos quedamos con que pudimos traer los tres puntos a Vilagarcía.

En la visita al Alondras fuimos un equipo muy concentrado los 90 minutos Antón Concheiro

El equipo está mostrando una versión muy diferente a la pasada campaña, ¿dónde piensa que está la clave?

El día a día está siendo muy bueno. El cuerpo técnico tiene una idea clara y hay una gran unión entre todo el cuerpo técnico y los jugadores. Todos remamos en la misma dirección, incluso con la afición. Sabemos que va a haber momentos malos y buenos. Pero para mí está siendo clave el día a día y lo que entrenamos. Es importante la conexión que tenemos entre todos.

Una de las cosas que exigía Gonza es hacer de A Lomba un tormento para el rival, ¿van por ese camino?

Sí, es fundamental ser un equipo dominador y competitivo en casa, que los rivales sepan que van a A Lomba a sufrir, que se miden a un equipo fuerte. El objetivo es que la gente disfrute y la mayoría de los puntos que saquemos sean en casa.

Lleva ya tres años en A Lomba, ¿qué ve ahora diferente?

Este año hay un poco más de estabilidad, por decirlo de alguna manera, entre todos. Estamos todos de la mano y las cosas están saliendo bien, no nos desviamos del camino.

El cuerpo técnico tiene una idea clara y hay una gran unión, todos vamos de la mano Antón Concheiro

Bajas importantes

El inicio de temporada no trajo buenas noticias para el Arosa SC en lo que a las lesiones se refiere. Por un lado, Tapha Kanteh tuvo que pasar por quirófano para ser intervenido de la rodilla, y Mario García continúa con su proceso de recuperación por una lesión en el hombro, algo que condicionó especialmente la zaga arlequinada.

Hicieron un gran trabajo en la zaga a pesar de las bajas, ¿cómo están gestionando las ausencias?

No hemos tenido suerte con el tema de las lesiones, pero se trata de que juegue el que juegue, aporte lo máximo. No solo los defensas, todos tenemos que apretar y defender.

También están los juveniles ayudando al equipo...

Sí. Tenemos una plantilla muy completa y los juveniles también tienen mucha actitud. Tienen hambre y se les nota en todos los entrenamientos, tienen que tener paciencia y seguir trabajando.