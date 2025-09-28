Mantener la concentración, clave del Arosa en su intento de asaltar hoy el campo del líder Alondras

Torrado y el goleador del Polvorín Aday luchan por el balón en el último partido del ArosaMonica Ferreiros

El Arosa viaja a Cangas para medirse esta tarde al Alondras en el campo de O Morrazo a las 17.30 horas en un partido especial para el técnico Gonza Fernández, que se reencuentra con su exequipo. Los vilagarcianos afrontan la cuarta cita del calendario liguero con las bajas de Tapha, Mario y Álex Rey por lesión, mientras que Martín Diz es duda por unas molestias en la rodilla.

Enfrente estará el líder, que lleva pleno de victorias y todavía no ha encajado ningún gol. Dirigido por Rafa Villaverde, el técnico que ascendió al Beluso hace dos años en Vilaxoán y acarició un segundo salto de categoría hace unos meses al perder a penaltis contra el CJ Cambados, el equipo de Cangas mantiene jugadores importantes en la categoría como Brais Pereiro, Abel, Kopa o Yelko Alfaya, y se reforzó en verano con otras piezas interesantes como el veterano Adrián Cruz, Martín Rafael o los exarosistas Luismi y Javi Pereira. Villaverde no puede contar con Ube, pero recupera al central Diego Piña.

Ambos equipos ya se midieron en pretemporada en Copa RFEF, con victoria de los vilagarcianos en A Lomba. En esta ocasión el escenario es completamente diferente y condiciona mucho el juego. El campo sintético de O Morrazo está muy desgastado y duro, lo que provoca que el esférico parezca en algunos momentos una pelota saltarina difícil de controlar. Adaptarse rápido al terreno de juego es clave para Gonza, que ha trabajado durante la semana la posibilidad de jugar con tres centrales y carrileros.

El Arosa plantea este duelo como una oportunidad de mejorar en el aspecto defensivo y dejar de encajar, una vez que ha estado por delante en sus tres encuentros pero sólo ha podido ganar uno. Tanto el técnico como los jugadores son conscientes de que están haciendo muchas cosas bien en ataque, aunque hay margen de mejora a la hora de finalizar las ocasiones claras generadas. Pero a nivel defensivo el equipo quiere dar un paso adelante y echar el candado en un campo donde cualquier acción puede llevar peligro. “Hay que estar concentrados todo el partido”, advierte el entrenador visitante. “Nos está costando gestionar los marcadores a favor y es algo en lo que queremos mejorar, pero cada vez estamos compitiendo mejor”, destaca Gonza, que sigue viendo una evolución positiva en su equipo pese a que se le escaparan puntos en las dos últimas jornadas.

El Arosa, como es habitual, no estará solo en Cangas. Como ocurrió en Vigo hace dos semanas serán bastantes los aficionados que se desplacen para acompañar y animar al equipo, que quiere dar un golpe encima de la mesa en la competición.