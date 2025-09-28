Golpe encima de la mesa en Cangas

Palmás engancha el derechazo de volea que supuso el 0-2Lucía Chazo - Arosa SC

El Arosa dio un golpe encima de la mesa al imponerse 0-2 en Cangas a un Alondras que llegaba con pleno de victorias y sin encajar ningún gol. El conjunto de Gonza Fernández, que acabó expulsado, ganó con hechuras de equipo grande, capaz de dominar las áreas y disipar cualquier duda a nivel defensivo. Por primera vez echó el candado a su portería en una tarde en la que fue un bloque compacto y no concedió ningún disparo a puerta al rival. De hecho fue el portero local Brais Pereiro el que tuvo más trabajo. Concheiro de penalti antes del descanso y Gabri Palmás en la segunda parte anotaron los goles para redondear una muy buena actuación coral.

Gonza hizo cambios en el once y en la estructura. Pacheco, Samu y Edgar actuaron en defensa, con Torrado en la derecha más bajo y Martín Diz en la izquierda algo más avanzado. Por dentro, repitieron Javi Rey, que estuvo muy bien, Concheiro y Remeseiro. Mientras que Rivera se cayó más a la derecha y Palmás fue la referencia.

Los jugadores del Arosa celebran uno de los goles de su triunfo en CangasLucía Chazo - Arosa SC

El partido empezó con acto de protesta. Los locales se sentaron sobre el césped sintético, maltrecho y desgastado, para denunciar los atrasos en el cambio del mismo. Después de 15 años la superficie es un peligro para la integridad física de los jugadores y desluce el espectáculo. El Alondras ha perdido la paciencia tras las promesas incumplidas sobre la renovación de la hierba artificial.

Iniciado el juego, pronto se vio que el Arosa no iba a asumir riesgos con balón, por lo que la iniciativa con el mismo la llevaron más los locales, pero sin generar peligro. Poco a poco se fue asentando el equipo de Vilagarcía, de nuevo muy respaldado y animado en la grada. Fue ajustando distancias, tomándole el pulso al campo y al rival. Y demostró que tiene mucha pólvora arriba. El primero en avisar fue Concheiro con un disparo de falta que le hicieron a Palmás. El balón a media altura en potencia lo rechazó Brais. El equipo visitante fue creciendo en cuanto a sensaciones defensivas, solidario y con ayudas, dejando la posesión local en demasiado previsible.

Y antes del descanso volvió a sacar sus garras. Primero fue Remeseiro el que lo intentó con un zurdazo lejano que obligó a Pereiro a mandar a córner. Y en el saque de esquina llegó la acción del penalti. Remató de cabeza Javi Rey y el balón supuestamente dio en la mano de Adrián Cruz, al menos eso decretó el árbitro. Concheiro marcó un derechazo a media altura su tercer gol en liga. El 0-1 fortaleció el plan visitante.

Concheiro celebra su tercer gol en liga que abrió el camino del triunfo del ArosaLucía Chazo - Arosa SC

El Alondras empezó más incisivo en la segunda parte, pero el disparo de Manufre no vio puerta y los locales siguieron teniendo problemas para generar. El tiempo fue pasando el Arosa seguía firme y seguro, esperando su momento para generar a la contra. La entrada de Lombao por Diz hizo que Edgar se situase de lateral izquierdo. La defensa y el mediocampo del Arosa mantuvieron juntas las líneas y el Alondras se vio impotente y sólo generaba algo de incertidumbre a balón parado.

El Arosa volvió a dar un zarpazo. En una acción por la derecha y centro al área que voleó desde el punto de penalti Gabri Palmás para hacer el 0-2. El tanto dejó noqueado a los locales y a partir de ahí el Arosa estuvo más cerca del tercero, sobre todo en una acción de Palmás que sirvió para Lombao, cuyo remate abajo salvó Brais Pereiro. El árbitro expulsó a Gonza a raíz de un doble cambio con Sindo y Seijo, al entender que lo ralentizó. Los visitantes no sufrieron ni concedieron esta vez al final. Completaron un partido muy solvente en defensa y no fallaron a su cita con el gol por partida doble por cuarta vez consecutiva.

Palmás marcó un gran gol en Cangas ante su exequipoLucía Chazo - Arosa SC

Ficha:

Alondras: Brais Pereiro, Víctor Cortegoso (Javi Pereira, min. 76), Abel, Kopa, Aitor Aspas (Jorge Guimeráns, min. 76), Joel Rocha, Adrián Cruz (Guile de Francisco, min. 76), Lucas Camba (Diego Piña, min. 88), Yelco Alfaya, Luismi y Manufre (Martín Rafael, min. 65).

Arosa: Chema, Torrado, Pacheco, Samu, Edgar, Martín Diz (Lombao, min. 60), Javi Rey, Concheiro, Remeseiro (Sindo, min. 85), Rivera (Iñaki, min. 67) y Gabri Palmás (Seijo, min. 85).

Goles: 0-1 Concheiro, de penalti (min. 44); 0-2 Gabri Palmás (min. 73).

Árbitro: Ferrol Muñiz. Expulsó al técnico visitante Gonza en el minuto 85. Amarilla a Manufre y Abel por los locales, y a Javi Rey, Rivera, Edgar, Remeseiro y Pacheco por el Arosa.

Gonza: "El equipo tiene buena pinta"

Gonza Fernández dijo que "tenemos que estar contentos con el partido que hicimos y con la sensación que dimos, estábamos buscando esa seguridad de equipo compacto que sabía a donde venía, dimos un paso hacia adelante".

El Arosa consiguió la solidez defensiva que venía demandando, puesto que el Alondras no le remató ni una sola vez a puerta. "Creo que gestionamos bien el marcador a favor y también las fases en las que el rival tuvo el balón, con la sensación de tranquilidad, consistencia y equipo, que era lo que buscábamos". Gonza insiste en que "es el camino que debemos seguir", sobre la acción polémica del penalti, dijo que no vio la jugada, y manifestó que "aunque estamos en la jornada cuatro y hay que seguir mejorando, el equipo tiene muy buena pinta".

Gonza Fernández durante un partido esta temporada en A LombaMónica Ferreirós

Por último reconoció que fue una semana de "sentimientos encontrados" por volver a Cangas y por venir de un empate ante el Polvorín que podía generar ciertas dudas, pero quedaron completamente disipadas al dar un golpe encima de la mesa ante un Alondras que era líder y no había encajado ningún gol. "El equipo está respondiendo y la afición también".