El Arosa juvenil mereció mejor suerte en Cantabria (1-0)

El Arosa juvenil encajó su primera derrota en liga en SolaresMonica Ferreiros

El Arosa juvenil encajó su primera derrota en liga al caer por la mínima en Cantabria ante el Solares Medio-Cudeyo merced a un gol que llegó en una pérdida de balón de los visitantes en campo propio al inicio de la segunda parte. El equipo vilagarciano mereció mejor suerte, ya que tuvo ocasiones claras para ponerse por delante en la primera parte.

Las mejores llegaron en un remate en área de Yaguito que dio en un defensa en línea de gol cuando el balón ya entraba, y otra de David Piñeiro, tras pase de Marco Antonio, en la que su disparo a la escuadra dio en la lateral de la red. Al inicio de la segunda parte el Arosa volvió a perdonar en una acción de centro lateral de Yaguito en la que Iván Falcón remató en área pequeña demasiado cruzado.

Con el Arosa desplegado en el inicio de juego llegó la pérdida en banda que propició una transición bien llevada por los cántabros, con centro al segundo palo y remate al fondo de la red de Luis Pablo. Por debajo en el marcador, el Arosa lo intentó y empujó con los cambios, pero se topó con un rival que supo defender su ventaja bien replegado y bajar el ritmo del partido. "Fue una pena porque hicimos un buen partido", apuntan los técnicos arlequinados.

Ficha:

Solares Medio-Cudeyo: Hugo, Álvaro, Gonzalo, Jesús, Maren (Luis de Miguel, min. 83), Francisco (Jesús, min. 64 (Mario, min. 69)), Luis Pablo, Ethan, (Hugo, min. 69), Darío, Raúl y Pablo (Luis, min. 46).

Arosa: Adri Fuentes, Pablo (César, min. 62), Juan Diego, Roi, Yeray, David Piñeiro, Iván Falcón (Raúl, min. 73), Marco Antonio (Xavi, min. 57), Goitia, Yaguito (Martín Lesta, min. 62) y Iago Soto (David Sánchez, min 62).

Gol: 1-0 Luis Pablo (min. 54).

Árbitro: García Rubio. Amarilla a Pablo y Gonzalo por los locales, y a Iago Soto, Yaguito y David Sánchez por el Arosa.