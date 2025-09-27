El Arosa juvenil visita al Solares cántabro con el reto de volver a echar el candado a su portería

El Arosa juvenil viene de ganar a la Gimnástica de TorrelavegaMonica Ferreiros

El Arosa juvenil parte este mediodía a las 13.30 horas destino a Santander, donde pernoctará esta noche, antes de visitar mañana a las 12 horas al SD Solares-Medio Cudeyo, un recién ascendido a División de Honor que ha empezado la liga con derrota 3-2 ante la Gimnástica de Torrelavega y empate ante el Roces gijonés (1-1).

David López, Perú, dispone de toda la plantilla para medirse a un rival "muy físico, con jugadores corpulentos y de tercer año juvenil". Por las referencias que maneja el técnico de Romai, se espera a un Solares con juego directo sobre sus dos delanteros, destacando Luis Pablo Megía, ex del Revilla que lleva dos goles. "Basan su juego en buscar a su referencia ofensiva, que lo pelea todo, y son peligrosos en el balón parado".

El Arosa se encontrará un escenario de hierba sintética, "que no es pequeño" y basará sus opciones en su capacidad de adaptación "a lo que ellos nos puedan proponer, trataremos de que no nos lleven a su plan de partido". El objetivo de los arlequinados es "volver a dejar la portería a cero" para intentar encadenar una segunda victoria seguida después de la lograda a última hora la pasada semana ante la Gimnástica, que hizo bueno el empate del debut en Oviedo.