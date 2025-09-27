Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arosa

El Arosa juvenil visita al Solares cántabro con el reto de volver a echar el candado a su portería

El partido se juega mañana a las 12 horas

Gonzalo Sánchez
27/09/2025 06:59
El Arosa juvenil viene de ganar a la Gimnástica de Torrelavega
El Arosa juvenil viene de ganar a la Gimnástica de TorrelavegaMonica Ferreiros

El Arosa juvenil parte este mediodía a las 13.30 horas destino a Santander, donde pernoctará esta noche, antes de visitar mañana a las 12 horas al SD Solares-Medio Cudeyo, un recién ascendido a División de Honor que ha empezado la liga con derrota 3-2 ante la Gimnástica de Torrelavega y empate ante el Roces gijonés (1-1). 

David López, Perú, dispone de toda la plantilla para medirse a un rival "muy físico, con jugadores corpulentos y de tercer año juvenil". Por las referencias que maneja el técnico de Romai, se espera a un Solares con juego directo sobre sus dos delanteros, destacando Luis Pablo Megía, ex del Revilla que lleva dos goles. "Basan su juego en buscar a su referencia ofensiva, que lo pelea todo, y son peligrosos en el balón parado".

 El Arosa se encontrará un escenario de hierba sintética, "que no es pequeño" y basará sus opciones en su capacidad de adaptación "a lo que ellos nos puedan proponer, trataremos de que no nos lleven a su plan de partido". El objetivo de los arlequinados es "volver a dejar la portería a cero" para intentar encadenar una segunda victoria seguida después de la lograda a última hora la pasada semana ante la Gimnástica, que hizo bueno el empate del debut en Oviedo.

Te puede interesar

Jéssica Bouzas encadena su segunda victoria en Pekín y se consolida en el top 50 mundial

Jéssica Bouzas también puede con Yastremska y se medirá a Andreeva en tercera ronda en Pekín
Gonzalo Sánchez
Imagen del Centro de Educación Especial de Vilagarcía

Familias del Centro de Educación Especial van a la huelga por la falta de una enfermera
Fátima Frieiro
El Villalonga vuelve a San Pedro en busca de su primera victoria en liga

A la cuarta busca la vencida el Villalonga, que se reencuentra en San Pedro con el Valladares
Gonzalo Sánchez
La Mancomunidade presentó los datos turísticos de la temporada estival

O Salnés se acerca al millón de turistas en un verano con estancias más largas
Anxo Louro Lariño