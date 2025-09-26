“El número de goles encajados tiene que cambiar”, dice Gonza

Gonza Fernández durante un partido en A LombaMónica Ferreirós

El Arosa SC se enfrenta este domingo a una gran prueba de fuego. Los arlequinados ponen rumbo a O Morrazo para verse las caras con el Alondras CF. Un viejo conocido para el equipo, y sobre todo para el cuerpo técnico.

Los vigueses llevan un impecable inicio de liga, con pleno de victorias y ningún gol en contra, algo que actualmente los coloca como líderes, superando a la SD Compostela por mantener su portería a cero. Mientras, los arlequinados llevan una victoria y dos empates, así como cinco goles en contra y seis a favor.

Además, una de las tareas pendientes de los vilagarcianos pasa por saber dominar el marcador a favor y no perder el control de los partidos. “Estamos trabajando en eso, creo que se puede achacar a que los equipos todavía no están bien al tratarse del inicio de liga y que hay que acoplarse. Todos estamos empezando y está claro que tenemos que empezar a controlarlo”, destaca Gonza Fernández.

“El equipo cada vez compite mejor, y en el último partido estuvimos 80 minutos a un nivel muy alto, pero tenemos que ver por qué encajamos tantos goles, porque no en todos los partidos vamos a poder anotar más de tres tantos para compensar los encajados. No estamos tan mal como parece pero hay que empezar a mejorar los números encajados porque muchas veces va a costar materializar. Generamos muchas ocasiones de gol que a veces nos cuesta materializar. Hay que mejorar en todos los registros”, insiste el entrenador.

Ante el Alondras seguirán sin estar disponibles Mario García y Álex Rey, ya que ambos continúan con sus pertinentes recuperaciones. En el caso de Mario se trata de una lesión en el hombro, y en el del atacante, en los isquios. “Siguen dando pasitos en su recuperación, pero este tipo de lesiones llevan su tiempo. Parece que todo va bien y a ver cuándo podemos recuperarlos”, explica. Martín Diz, por su parte, tiene alguna molestia en la rodilla, pero en principio estará disponible para enfrentarse al Alondras.

El rival es un viejo conocido para el equipo y en especial para el técnico, que destaca el potencial de la nueva plantilla. “Ellos llevan una racha muy buena. Tienen una plantilla de mucha calidad y un entrenador muy bueno. Vamos a tener que adaptarnos al contexto”, comenta Gonza Fernández.

El entrenador vivirá un partido especial al regresar a la que fue su casa durante los últimos dos años, pero usando la ventaja de conocer muy bien el campo en el que se juega. Un terreno poco estable del que se lleva mucho tiempo esperando un cambio.

“Vamos a tener que adaptarnos, este terreno tiene la particularidad de que el balón bota mucho porque está muy duro y que pasan muchas cosas cuando parece que no pasa nada”, dice Gonza Fernández.

“Nos va a exigir muchísima concentración y que entremos muy bien desde el principio. Tenemos que intentar gestionarlo sabiendo lo que tenemos que hacer y estar perfectos en todos los minutos”, recalca el técnico arlequinado.

Hasta ahora, Gonza Fernández siempre pidió a su equipo que se atreviese con balón, siendo así protagonistas en área rival. Ahora, la situación es totalmente distinta por la situación del rival. “Espero ver un equipo competitivo que se adapte rápido al contexto, que sepan dónde están jugando y contra quién. Va a ser importante entrar bien al partido”, insiste.

Javi Rey, optimista

En el último partido ante el Lugo B volvió a disputar los 90 minutos Javi Rey, quien estuvo fuera del equipo en las primeras jornadas ligueras. “Estoy bien, fue un sustillo pero ya me encuentro mejor. El otro día ya pude disputar los 90 minutos y ya estoy a tope”, explica Javi Rey. “Ya estoy más rodado, ahora me encuentro mucho mejor. Al final, tener una semana menos de pretemporada se nota”, recalca el futbolista arlequinado.

El mediocentro también hace hincapié en la importancia de tener una plantilla amplia. “Al final cualquiera puede jugar en posiciones de atrás porque tenemos una plantilla amplia. Creo que estamos mejorando mucho en ese tema porque lo trabajamos día a día y poco a poco”, afirma.

“El equipo está preparado tanto en defensa como en ataque. Al final participamos todos en ambas cosas”, recalca. Un vestuario consciente de que queda mucho trabajo por hacer y mucho que mejorar, sobre todo a la hora de controlar los partidos en los que mantienen un marcador favorable.

“Es cierto que en el último partido parecía que teníamos el partido controlado y al final se nos van los dos puntos y nos fuimos muy fastidiados por ello”, cuenta Javi Rey.

“Estamos trabajando cómo afrontarlo, porque al final el partido dura 90 minutos y tienes que estar atento en todos ellos”, comenta. Pequeños detalles que cuestan puntos y que a la larga pueden salir muy caros. Ahora, los arlequinados enfrentan una dura salida en la que esos detalles pueden decidir el reparto de puntos.

“Hay que estar atentos y cambiar esos pequeños despistes. Tenemos que aprender de ellas porque el Alondras es un rival muy duro que viene en una racha muy buena”, dice Rey. “Nosotros tenemos un equipazo y vamos allí a dar la cara que es lo que estamos trabajando”.