“Hay orden de fichar a un central si viene a ayudar y no a rellenar”, dice Manolo Abalo

Manolo Abalo durante un entrenamientoMónica Ferreirós

El Arosa SC continúa en dinámica para visitar el domingo al Alondras CF. A pesar de que el equipo está teniendo un buen comienzo de liga, aún hay muchas dudas que rondan a la entidad. Una de ellas pasa por la vestimenta, y es que después de tres jornadas aún no se conocen las equipaciones oficiales del club.

“Las cosas con Kappa van bien, pero van con retraso, porque al ser una marca grande cuesta más”, explica Manolo Abalo. “Estuvimos hablando con el comercial porque en los últimos años el Arosa nunca jugó el primer partido en A Lomba sin una camiseta oficial. En principio, salvo que pase algo extraordinario, para el próximo partido en A Lomba ya estarán las equipaciones”, dice el presidente del Arosa.

“Entre el cambio de marca, y el diseño que siempre da la lata por los gustos de cada uno, pues se retrasó la cosa”, indica. De este modo, será el próximo cinco de octubre cuando el Arosa porte la arlequinada ante la UD Barbadás. Por otra parte, el presidente se muestra contento con la campaña de socios de la temporada 2025/2026.

“El club está ya en una buena dinámica, ahora mismo estamos en los 1500 socios y seguro que aún falta alguien que siempre se retrasa, así que vamos muy bien porque normalmente solemos rondar los 1600”, afirma Manolo Abalo. Asimismo, el presidente espera que los resultados acompañen y poder superar esa cifra.

Por otro lado, la duda vuelve a residir en los centrales. Y es que la afición se pregunta si se fichará o no. “Tienen orden de que si hay un central que venga a ayudar y no rellenar, ficharlo”, dice Abalo. “Teníamos a un central ahí que al final se fue al fútbol profesional porque le salió una oferta mejor a última hora”, cuenta el presidente.

El problema recae en que las fichas sénior están ocupadas, por lo que o tendrían que solventar una ficha, o conseguir a un buen Sub 23. Con respecto a la situación del equipo, Abalo confirma en la mejoría. “Hacemos muy buenos 75 minutos, pero perdemos todo en los últimos 15 minutos. Yo espero que se solucione, porque el partido del domingo es muy complicado”, explica.

"Ellos no llevan goles en contra, pero las estadísticas están para romperlas", señala el presidente.