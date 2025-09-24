Las selecciones gallegas sub 14 y sub 16 se ejercitan hoy en Romai

El técnico pobrense Rubén López vuelve a dirigir a la selección gallega sub 16 RFGF

El Velódromo de Romai (Portas) es el escenario elegido por la Real Federación Gallega de Fútbol para que los combinados autonómicos masculinos sub 14 y sub 16 lleven a cabo esta tarde su segunda sesión preparatoria de cara a la primera fase del Campeonato de España que se celebrará del 31 de octubre al 2 de noviembre, con la sede y los rivales todavía por determinar.

La selección sub 14 que dirige Lalo Suárez realizará la sesión a partir de las 17 horas. El Arosa estará representando por Armindo Josue de Freitas en una lista con más de treinta futbolistas en la que Celta y Deportivo son los que más aportación realizan, con seis jugadores de cada uno de ellos. Al margen de los cuatro del club herculino a través de su filial, el equipo del San Tirso.

Por su parte, Galicia Sub 16 que guía el pobrense Rubén López jugará un amistoso a partir de las 18:30 horas con el segundo equipo del Arosa juvenil, que milita en la Liga Gallega. En la selección autonómica cadete el Arosa cuenta con tres representantes en esta segunda convocatoria. Los seleccionados son Hugo Figueira, Lucas Castroagudín y Pedro Fandiño. El vilagarciano es el tercer club que más jugadores aporta tras Deportivo y Celta en una lista con 24 nombres en la que también están representados Val Miñor, Ural Español, Victoria CF, Racing de Ferrol y Pabellón.