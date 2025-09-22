El Arosa deberá mejorar en el arte de "matar" los partidos

El Arosa volvió a marcar dos goles, pero no fueron suficientes para ganarMónica Ferreirós

El Arosa suma cinco puntos después de las tres primeras jornadas de liga, pero bien pudieron ser nueve porque el equipo de Gonza Fernández ha estado por delante en el marcador en los tres encuentros. En todos ellos fue capaz de anotar dos goles y generar bastantes ocasiones, por lo que está demostrando el potencial ofensivo que ya dejó entrever en pretemporada. A nivel defensivo, en cambio, el equipo tiene margen de mejora.

Ha encajado cinco goles en tres encuentros. Estos han llegado en ciertos momentos en los que ha perdido el control del juego y no ha sabido cerrar los partidos. Le ocurrió ante el Silva en su estreno. Acabó sufriendo para ganar tras gozar de una ventaja de dos goles. La semana pasada en Vigo ante el Gran Peña también se puso por delante con una remontada in extremis, pero la alegría no le duró mucho y encajó en el tiempo de aumento el 2-2. En el último partido ante el Lugo B, el Arosa volvió a ponerse por delante (2-0) y tampoco fue capaz de sumar de tres, al encajar dos tantos en los últimos minutos.

Aunque la competición aún está arrancando y el Arosa mejora sus registros respecto a los últimos dos años, en los que llevaba 2 y 0 puntos respectivamente después de las tres primeras jornadas, lo cierto es que necesita elevar su nivel de competitividad para evitar lo sucedido en este primer mes de liga. Los de Gonza son capaces de hacer lo más complicado en el fútbol, tener la capacidad de generar más ocasiones que el rival y ser superiores a nivel de juego durante muchos minutos, pero les falta manejar otros aspectos para cerrar y matar los partidos y no dar opciones al adversario. La mejoría pasa por desterrar la sensación de cierta fragilidad defensiva que le persigue desde la temporada anterior y gestionar mejor las ventajas, sin perder el control del juego en los partidos.

Jugadores y cuerpo técnico tienen una semana por delante para analizar y crecer desde la autoexigencia porque el domingo les espera una de las salidas más difíciles de la temporada. Visitan a las 17.30 horas en el campo de O Morrazo a un Alondras que ha empezado muy bien la liga, con pleno de victorias y siendo el único equipo que todavía no encajado. Un buen test para calibrar el empaque del Arosa y una buena oportunidad para dar un primer golpe encima de la mesa.