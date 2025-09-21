El Arosa tira dos puntos

Remeseiro se lleva el balón en una acción de la primera parte ayer en A Lomba en el duelo con el filial del CD Lugo Mónica Ferreirós

El Arosa tiró dos puntos en casa al empatar con el Lugo B un partido en el que encajó dos goles en el tramo final en sendas acciones del delantero Ibe. El equipo de Gonza Fernández echó por la borda todo el buen trabajo realizado durante más de setenta minutos, en los que fue superior al filial y tomó ventaja con los goles de Concheiro, antes del descanso, y Pacheco, al inicio de la segunda parte. Pero la faena no quedó resuelta.

Si contra el Silva hace dos semanas los locales ya recibieron una advertencia al respecto, ayer la lección no aprendida les costó caro. El empate sabe a derrota. El Arosa sigue marcando de dos en dos por partido y generando mucho, pero está lejos de ser un equipo fiable a nivel defensivo, ya que encajó por tercera semana seguida a pesar de que, de nuevo, el meta Chema no tuvo nada que ver en ello.

Desde el juego el partido fue notable por parte de los locales, pero no desde el resultado (segundo empate seguido) y menos desde la forma de competir al final. Quizá se le hizo largo, sobre todo a los jugadores del centro del campo, o quizá faltó oficio en alguna acción defensiva que ineludiblemente recordó a lo sucedido el pasado año. Puede que simplemente los locales pensaran que ya habían ganado cuando mediada la segunda parte estaban perdonando el 3-0 y su rival no se acercaba. O simplemente confluyó todo, pero lo cierto es que volaron dos puntos de A Lomba, donde los de Gonza se han marcado ser muy fuertes y fiables este curso.

Martín Diz fue muy incisivo en la primera parteMónica Ferreirós

El técnico introdujo a Javi Rey en el once en detrimento de Iñaki, por lo que Remeseiro adelantó la posición en un centro del campo que Gonza trató de poblar y blindar para evitar el juego interior del joven filial. Torrado también entró en el lateral derecho, con Rivera por delante, en los sitios de Iván Varela y Lombao.

De inicio el Arosa salió muy enchufado a su plan de partido ante un rival con la defensa muy adelantada que se juntaba en bloque medio y alto. El equipo de Gonza no tardó en hacerle daño al Lugo B atacando el espacio con la velocidad de Martín por la izquierda. El vilagarciano se plantó un par de veces con ventaja en área, pero las acciones no fructificaron en ocasiones. La primera clara la tuvo Remeseiro a los ocho minutos, con un disparo abajo dentro del área que atrapó Candal.

El Arosa no sólo llevó claramente la iniciativa en el primer cuarto de hora, sino que tuvo el control del juego y maniató al Polvorín. A los veinte minutos los locales pidieron penalti por una mano de Vinicius en área en un pase de Concheiro que no llegó a Rivera. El meta visitante Candal tuvo que intervenir en varias ocasiones. Primero en un centro de Diz que atrapó en dos tiempos y poco después en un zurdazo desde la frontal de Rivera que iba cerca de la escuadra. El joven portero hizo valer su envergadura para meter una mano y enviar a córner.

El Arosa volvió a jugar con la equipación negraMónica Ferreirós

Mediada la primera parte el partido cambió. El Lugo B se ajustó en lo táctico y dio un primer aviso en una acción en la izquierda de Aday, que había marcado en las dos primeras jornadas y ayer prolongó su racha. El filial pasó a tener más balón, empezó a cuidarlo mejor y consiguió que el Arosa le dejase de llegar. El partido se niveló y la ofensiva del equipo otra vez de negro se tomó un respiro. Gonza trató de reactivarla cambiando posiciones en ataque. Gabri Palmás se fue a la derecha y Rivera se sitúo de delantero centro. Pero nada parecía cambiar. Sin embargo, al filo del descanso el Arosa fue capaz de salir en trancisión y anotó el 1-0. En una conducción de Concheiro por el centro, en la que le favoreció un rebote sobre la entrada al corte de Tomás Balcedo. El coruñés condujo desde campo propio hasta el área por el carril del siete y se sacó un disparo abajo con el que batió a Candal. El gol abría el camino a una presumible victoria.

Nada más empezar la segunda parte el Arosa perdonó el 2-0. En un balón diagonal que bajó con calidad Palmás y mejoró con su centro a Rivera, cuyo remate de cabeza no cogió puerta. En el otro área Chema tuvo que intervenir a un fuerte disparo desde fuera del área de Samu Vázquez. En un córner a los nueve minutos de la segunda mitad llegó el 2-0. Tras un rechace, le cayó en el punto de penalti a Pacheco, quien batió a Candal. La tarde no dejaba de mejorar.

Poco después Gonza hizo un doble cambio en banda derecha, dando entrada a Iván Varela y Lombao. Palmás perdonó el 3-0 en un mano a mano ante Candal, que sacó con el pie su remate abajo tras un error en el pase de la zaga lucense. El Arosa en la segunda parte tenía el control absoluto del juego, sin que su rival le inquietase tras el 2-0. El técnico Dani Galán lo intentó con los cambios, pero fue el Arosa el que siguió acumulando méritos para ampliar la cuenta. La siguiente ocasión nació de un gran pase de Remeseiro sobre Lombao, cuyo disparo se fue a córner por nada. Gonza siguió moviendo el banquillo al dar entrada a Samu y al joven canterano Seijo.

Y entonces llegamos al inesperado desenlace en los últimos quince minutos, que fue cuando más trató de empujar el Lugo B en busca del gol que le metiese en el partido. El Arosa siguió perdonando el tercero con espacios. Lombao no acabó de decidir bien en área con Martín Diz a su lado. Hasta que en el 82 maniobró Ibe, ganándole la partida a Edgar y cedió a Aday, que no faltó tampoco esta semana a su cita con el gol. El 2-1 endenció las alarmas y unos minutos después se consumó el incendio. De nuevo Ibe de espaldas, esta vez superando a Samu, que le agarró lo justo por detrás en área para que el colegiado no dudase. Penalti que transformó el propio Ibe.

La prolongación fueron siete minutos, con el Arosa grogui. Incluso los lucenses dieron un par de sustos. También el Arosa soñó con otro final loco pero feliz esta vez, sin embargo el córner lanzado por Concheiro se paseó por el área sin rematador. Se escaparon dos puntos. El Arosa se queda con 5 en tres jornadas y la próxima semana visita en Cangas al Alondras, que lleva 9 al igual que el Compostela.

Ficha técnica:

Arosa SC: Chema; Carlos Torrado (Iván Varela, min. 57), Pacheco (Samu Santos, min. 72), Edgar, Luis Castro; Javi Rey, Concheiro; Rivera (Lombao, min. 57), Remeseiro, Martín Diz (Iñaki, min. 81); Gabri Palmás (Seijo, min. 72).

Lugo B: Jorge Candal; Noah, Hugo Díaz, Tomás Balcedo, Vinicius Morais; Nico Delgado (Hugo García, min. 62), Mateo Muñoz (Izan, min. 90); Samu Vázquez (Fran, min. 90), David Tirado (Marcos, min. 63), Aday; Ibe (Manolis, min. 92).

Goles: 1-0 Concheiro (min. 45+1); 2-0 Pacheco (min. 55); 2-1 Aday (min. 82); 2-2 Ibe, de penalti (min. 88).

Árbitro: Miguel Ángel Castro Castro. Amarilla a Torrado, Palmás, Edgar y a David Tirado, Samu Vázquez y Noah.