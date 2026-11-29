El alcalde, David Castro, durante su intervención DA

El CD Ribadumia y el Náutico O Muíño fueron los grandes vencedoresen la IX Gala do Deporte de Ribadumia. El cuadro aurinegro se hizo con el premio de mejor equipo masculino y mejor club del año. Además, el premio a mejor entrenador se lo llevó Fran Blanco, y el de mejor deportista ribadumiense Nico Fariña, en una gala que contó de nuevo con Terio Carrera como presentar, y el cantante Dani Barreiro amenizando la velada con su música en el auditorio ribadumiense.

En el caso de mejor deportista no ribadumiense el premio fue para Manuel Fontán, que no pudo estar presente ya que se encuentra en Mallorca. En el apartado femenino el premio también cayó para el piragüismo en las manos de la isleña Silvia Gago. En lo que respecta al mejor equipo femenino el galardón fue para el equipo absoluto del Club Náutico O Muíño.

La periodista María Caldas con el galardón DA

En el apartado de comunicación, el galardón fue para la periodista de este Diario, María Caldas. La redactora de Diario de Arousa quiso acordarse de todo el equipo que trabaja diariamente para que el periódico salga adelante.

El premio al arraigo ribadumiense fue para la ciclista Sofía Núñez, especializada en pump track. También en dicha modalidad se centró el premio a promesa ribadumiense masculino, que fue para el pequeño Leo Truchado. En el lado femenino, el Náutico O Muíño sumó otro premio con Clara Lorenzo.

El CD Ribadumia recibió el premio a mejor equipo masculino DA

Ya en la categoría de mejor deportista ribadumiense masculino, Nico Fariña, jugador del CD Ribadumia se llevó el galardón por su importancia en el ascenso a Preferente. En el lado femenino la vencedora fue Eva Lede, del Pole Sport do Salnés, quien reivindicó sobre el escenario la importancia de que el pole crezca libre de todo prejuicio. Los últimos premios fueron el de mérito deportivo para Marcelino Paz, y el extraordinario para Tino Iglesias.