Yeray, que tuvo que dejar el campo lesionado, trata de manejar la pelota ante la presión de un futbolista del Pontevedra B Adriana Ríos

El Céltiga cayó 3-0 con polémica en Pontevedra ante el filial granate en un partido condicionado por la expulsión de Cellerino antes de la media hora de juego, cuando el resultado era de empate sin goles.

El partido empezó con el pie cambiado para los isleños desde muy pronto, ya que Luis Carro tuvo que hacer el primer cambio obligado por la lesión de Rubi Casas, superado el cuarto de hora, tras sufrir una entrada que el árbitro no castigó con falta. En su sitio entró Odilo. Al Céltiga le costó ajustar la presión y fue superado por el juego del Pontevedra B en los primeros minutos. El filial es un equipo de talento y ritmo alto de juego. Poco a poco los isleños fueron metiéndose en el partido, aunque las aproximaciones fueron locales con un disparo de Matheus y una ocasión clara de Lawal, cuyo disparo lo repelió el poste.

El equipo de Luis Carro se acercaba sobre todo a balón parado, fue entonces cuando llegó la roja a Cellerino. En una contra de los visitantes, en la que Anxo sufrió una carga con codazo en el pecho que le dejó grogui en el suelo. La jugada continuó a banda derecha, desde donde Nico se disponía a centrar, cuando se produjo un forcejeo en área entre Cellerino y un defensa. El delantero, que estaba siendo agarrado por el jugador local, se lo sacó de encima y el central cayó al suelo entre gritos. El colegiado consideró la acción como agresión, difícil de apreciar en el vídeo. De una jugada de ataque y peligro de los arousanos se pasó a una inferioridad numérica que condicionó por completo la hora de juego siguiente.

El Céltiga se reestructuró hasta el descanso con un 4-4-1 con Anxo en punta, pero no pudo aguantar el marcador de empate y en el minuto 41 encajó el 1-0 en una acción por banda con pase atrás y remate certero de Fer Iglesias. El enfado visitante con el colegiado pobrense fue en aumento al reclamar un posible penalti por mano dentro del área granate, que Miguel Ferrol no consideró punible.

Tras el paso por los vestuarios el Céltiga optó por un dibujo de 4-3-2, con Nico y Sobrido arriba. Los visitantes, a pesar de la inferioridad numérica, estuvieron a muy buen nivel en la segunda parte, gozando de ocasiones claras para meterse en el partido. La mejor en una acción de balón parado, en la que la pelota se quedó muerta en área y remató Arnosi, salvando un defensa bajo palos sin que pudiese llegar Sobrido al rechace.

Del posible 1-1 se pasó al 2-0, ya que en el contraataque local posterior el Pontevedra B acertó a través de un Raúl Gil que, desde el borde del área y con su pierna no dominante, la izquierda, coló el balón por la escuadra. Fue un mazazo para los visitantes, al que se les puso el partido muy cuesta arriba, aunque siguieron insistiendo y tuvieron opciones para marcar por medio de Fran López y de Sobri, que tuvo un mano a mano y un disparo que sacó de la escuadra el catoirense David Conde.

El Céltiga volvió a mostrarse muy contrariado con el arbitraje cuando Yeray sufrió una entrada que le lesionó en un tobillo, por lo que tuvo que dejar el campo. Después llegó el 3-0, obra de nuevo de Fer Iglesias para firmar su doblete. Luis Carro lamenta el arbitraje, "condicionó completamente el partido", y también perder tres jugadores por diferentes motivos para la próxima jornada.