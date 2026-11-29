La periodista recogiendo el galardón en Ribadumia

El Concello de Ribadumia celebró la IX edición da Gala do Deporte, en la que se pone en valor el trabajo, la dedicación y los resultados de deportistas y entidades del municipio, que a lo largo de todo el año pusieron al deporte de Ribadumia en el mapa autonómico, nacional e incluso internacional.

Uno de los premios otorgados es el relativo a comunicación, que en esta ocasión el jurado, integrado por la concejala de Deportes Sofía Núñez, personal técnico del Concello, representantes de los grupos políticos con representación municipal, deportistas premiados en ediciones anteriores y medios de comunicación, otorgó a la periodista de Diario de Arousa María Caldas.

Desde el jurado quisieron valorar el trabajo realizado por la redactora, especialmente por su labor con respecto a los deportes minoritarios. Asimismo, la periodista, al ser preguntada por el presentador Terio Carrera, quiso agradecer el reconocimiento por parte del Concello, así como el trabajo y apoyo de todos los compañeros que hacen posible que Diario de Arousa salga adelante cada día.