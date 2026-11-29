Adrián Kovac trata de anotar con la mano izquierda en la pintura en una acción del partido ante los asturianos Mónica Ferreirós

El Sigaltec suma y sigue. El equipo de Luis Gabín logró su tercera victoria en Tercera FEB, la segunda consecutiva, al vencer al Villa de Mieres 82-76 en el pabellón Sara Gómez con una espectacular actuación de Jorge Rodríguez, que anotó 29 puntos, capturó 8 rebotes y repartió 4 asistencias para irse hasta los 42 de valoración. De nuevo la afición del BBC se volcó con el equipo, que sigue su escalada en la tabla, compitiendo cada vez mejor.

En el primer cuarto los vilagarcianos ya se mostraron duros en defensa, sabedores de que sus opciones pasaban por rebajar los dígitos de su rival. Siro Mulugueta llevó el peso anotador de inicio en los locales, que fueron capaces de correr al dominar el rebote defensivo ante un rival de mucha envergadura física. El bajo acierto el triple lastró al BBC, que cerró el parcial 16-20.

En el segundo los vilagarcianos lograron imponer su juego, pudiendo correr y encontrando el acierto exterior con dos triples de Patricio Serqueira para lograr su primera ventaja significativa (32-27). El control del rebote y la dureza defensiva fueron claves para frenar al Mieres, por lo que después de gozar de una ventaja de 10 los de Gabín se fueron al descanso 42-35 con hasta ocho jugadores aportando en la anotación.

El equipo de Luis Gabn estuvo fuerte en defensa y ganó la batalla del rebote Mónica Ferreirós

En el tercer cuarto el Mieres se puso en zona para parar el ritmo local y tuvo acierto en el triple, por lo que volteó el marcador (46-49). Fue entonces cuando más tiró del carro el MVP local este año, Jorge Rodríguez. El Sigaltec consiguió tomar el mando en el último cuarto (72-66 con triple de Mike Gil). Los vilagarcianos se mantuvieron arriba, merced a un triple de Porris a falta de 1:40, pero los asturianos dieron respuesta con otro triple (77-74). Respondió Jorge (79-74) con un canastón.

El final fue ajustado porque Mieres tuvo posesión 3 abajo, de nuevo Jorge asumió en los locales y sentenció desde el tiro libre, llevando la alegría a una afición entregada. Esta segunda victoria seguida, que bien pudieron ser tres a tenor de lo que ocurrió en el final ante Xiria, pone de manifiesto que el Sigaltec está en línea ascendente en cuanto a rendimiento y espíritu competitivo. En el vestuario no se piensa más allá de lograr ahora la cuarta victoria, el próximo domingo en Betanzos.