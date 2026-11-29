Lisa Tesson, simpre regular, firmó un buen partido de nuevo en Canarias Gonzalo Salgado

El Mariscos Antón Cortegada redondeó un fin de semana perfecto en Canarias al ganar en la isla tinerfeña de La Palma al CB Isla Bonita, que era colíder, por 64-76, por lo que empata en la clasificación con su rival a 7 victorias y se sitúa tercero, a un triunfo del líder Alcobendas.

En su cuarta victoria seguida, la segunda del fin de semana tras ganar el sábado al Magec Tías, el equipo de David Bernárdez firmó una actuación muy completa, ya desde el inicio. Empezó muy bien el partido, dominando claramente el rebote, corriendo y encontrando a Cris Loureiro como arma destacada en la anotación. Con sus 9 puntos contribuyó a que el equipo de David Bernárdez cerrase el primer cuarto 8 arriba, 14-22, tras llegar a gozar de una máxima de diez puntos.

Y esta tendencia se mantuvo en el segundo, el equipo vilagarciano siguió con la fiabilidad defensiva, y cuando su rival le igualó el ritmo, encontró ventajas en la pintura en ataque, sobre todo con María Angulo, por lo que poco a poco fue abriendo brecha en el marcador para instalar la diferencia en torno a los veinte puntos. La superioridad en la batalla del rebote y del talento de Cris Loureiro, que siguió muy entonada y cerró la primera parte con 17 puntos y 22 de valoración, dejaron al Cortegada con mucho camino andado para apuntarse otra victoria (24-44).

El equipo arousanos, pese al cansancio, fue capaz de jugar con un ritmo alto, correr y mostrar una marcha más en el aspecto físico sobre las locales, que anímicamente estaban muy condicionadas por lo ocurrido el sábado en el partido que perdieron con Las Rozas, cuando Odeth Betancuort sufrió un duro golpe, que le provocó una conmoción cerebral. Con la venezolana en el hospital, no pareció el día más indicado para que sus compañeras tuvieran que jugar un partido y se notó. Aunque esto no desmereció en absoluta la victoria del Cortegada.

Tras el descanso el equipo gallego mantuvo su ritmo anotador en ataque y llegó a mandar por 25 puntos, controlando su ventaja sin dificultades e impidiendo que las canarias pudiessen meterse en ningún momento en el partido, por lo que el tercer cuarto se cerró con la misma ventaja de veinte puntos (43-63) que acercaba más si cabe a la victoria a las gallegas.

En el último el CB Isla Bonita llegó a ponerse a 15 mediado el cuarto, pero no acabaron de engancharse al partido pese a arriesgar con su presión ante un Cortegada ya más cansado y mermado por los problemas de faltas de sus pívots. Pero la diferencia no bajó de la decena porque el Cortegada mantuvo la calma, jugó posesiones largas y firmó una gran victoria liderada por Cris Loureiro, María Angulo y Lisa Tesson.