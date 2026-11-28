El once titular del CD Boiro ante el Lalín Tania Martínez

El CD Boiro duerme todavía más líder. El combinado de José Tizón venció por 0-1 en su exigente visita al CD Lalín de Iván Carril en un encuentro que comenzó más tarde de lo previsto porque se estaba disputando un partido de rugby. Finalmente, un gol de Juan Cambón decidió un partido incómodo en el que los visitantes tuvieron muchas ocasiones para materializar.

En la primera mitad, el Lalín planteó una defensa de cinco, por lo que los boirenses consiguieron tener más el dominio del balón, aunque sin ninguna ocasión clara para batir a Sampayo. Pero en una jugada por banda derecha, Prol le dio el pase a Yosi que puso el pase de la muerte para que Cambón la metiese al primer palo y adelantase así al cuadro boirense. Al poco tiempo de poner el 0-1 en el marcador, el combinado de José Tizón volvió a amenazar.

Con un giro de izquierda a derecha, Peque encaró al lateral para superar a la defensa con un tiro que pasó por cerca de la escuadra. Durante esos minutos, los de Iván Carril estuvieron noqueados por el juego de los de Tizón.

Segunda mitad

Tras el descanso, el encuentro comenzó a igualarse un poco más. Iván Carril apostó por dos puntas para reforzar el ataque de los locales. En esta ocasión, la portería boirense la defendió Álex Vila, que tuvo que sacar grandes manos para evitar el empate en el Manuel Cortizo.

La ocasión más clara del Lalín llegó en una jugada del capitán, que le gana la espalda a David, y en el mano a mano con Álex Vila, echa el balón fuera. Así, el electrónico seguía del lado del líder.

Los locales estuvieron presionando con varias acciones a balón parado en las que buscaban encontrar rematador a través de un juego más directo. Pero los boirenses seguirían con su férrea y característica defensa para evitar el gol.

Al contragolpe, los de Tizón tuvieron una ocasión muy clara de Óscar, que vio cómo le anulaban su gol por fuera de juego. Asimismo, los boirenses también reclamaron penalti sobre Peque en una internada en el área. En los últimos minutos, el Boiro pasó también a una defensa de cinco.

Desde las gradas, las Krusadas boirenses piensan por todo lo alto, celebrando la victoria al grito de “que sí, que vamos a ascender”. De este modo, el CD Boiro sigue líder de la Tercera RFEF con un total de 29 puntos en las 13 jornadas disputadas. La próxima jornada recibirá a un Pontevedra B al alza, pese a ser un recién ascendido.