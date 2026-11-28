El Sigaltec regresa a casa tras la victoria a domicilio Mónica Ferreirós

El Sigaltec CLB recibe hoy a las 19:00 horas en el Sara Gómez al Baloncesto Villa de Mieres para enfrentar la novena jornada de la Tercera FEB. Los de Luis Gabín llegan reforzados tras la victoria a domicilio de la pasada jornada. Asimismo, las dudas recaen sobre Mateo Bello, que tras recuperarse de su lesión muscular sufre un proceso vírico.

En el último partido, los vilagarcianos comenzaron a mostrar la solidez defensiva con la que quieren presentarse durante el resto de la liga. "Evitamos que los mejores tiradores del rival tengan tiros liberados. Si seguimos en ese línea por debajo de 70 vamos a ser competitivos seguro", recalca Luis Gabín.

"Va a ser un partido complicado porque ellos cuentan con jugadores de mucha envergadura como su alero o su ala-pívot", destaca el técnico del Sigaltec sobre el Villa de Mieres. "Tienen un par de bases que son capaces de ir al poste, algo que a nosotros nos genera muchas dudas porque nuestros bases son pequeñitos. Esperamos meter un ritmo que haga que a estos tíos les cueste ir y venir todo el rato", insiste Gabín.

En las ocho primeras jornadas, los próximos rivales del Sigaltec CLB acumulan tres victorias y cinco derrotas que los colocan en la octava posición del grupo AB. "Si el partido se va a ida y vuelta es más difícil ser sólido en defensa, que es lo que más nos está destacando ahora, pero nos va a hacer falta", explica el entrenador, que espera encontrar alguna solución nueva para irse a marcadores más altos.

Además, el Villa de Mieres, a pesar de sus dificultades, es un equipo con una gran capacidad anotadora, y es que superó los 100 puntos ante Caja Rural RDL con 107-92 y anotó 93 en la cancha de Universidad de Oviedo.