Yoel Crespo hizo gol en las dos últimas jornadas Mónica Ferreirós

El Portonovo regresa a la alfombra de Baltar para recibir este domingo a las 17 horas al Racing Vilalbés, con el que está empatado a 15 puntos en la zona media de la clasificación de Tercera RFEF. Los arlequinados vienen de dos dolorosas derrotas ante Céltiga, al caer en casa en un derbi, y Boiro, líder que les pasó por encima al marcarles seis goles el domingo pasado. “Lo de este partido es parte del proceso y tenemos que aprender para competir mejor”, explica el técnico, que incluye en la convocatoria a Cantero, jugador muy importante por rendimiento y jerarquía en el centro de la defensa.

Los visitantes no atraviesan por su mejor momento. Llevan tres jornadas sin ganar, en las que perdieron con Somozas y Barco en su campo de A Magdalena y empataron sin goles ante un Arenteiro que empieza a padecer los problemas económicos que arrastra de años anteriores, por lo que ha puesto en marcha una campaña de donaciones para seguir a flote. El equipo chairego se presenta en Baltar con las bajas por sanción de Brais Prieto y Martín López, por lo que el técnico Juan Rodríguez deberá recomponer su línea defensiva.

“El Vilalbés es un equipo rocoso, con una mezcla de jugadores con experiencia y chavales jóvenes. No suelen dominar los partidos pero en la parte ofensiva tienen mucho potencial, lo que nos obligará a defender muy sus transiciones y situaciones de área”, explica Minso.

El Portonovo tratará de sacarle partido “al buen estado del campo”, y es que el césped de Baltar está en muy buen estado pese a la lluvia caída en las últimas semanas. “Este año el club contrató una persona que se dedica al mantenimiento de la instalación, además hay un directivo que tiene un agro y le ayuda”.