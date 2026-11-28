David Bernárdez da instrucciones durante un partido MONICA VILA

El Mariscos Antón Cortegada se sube al avión para afrontar un intenso fin de semana. Las de David Bernárdez comienzan hoy su aventura canaria para medirse a las 20:00 horas al Magectias, mientras que mañana a las 17:00 horas se miden al CB Isla Bonita, correspondiente a la jornada cuatro de la Liga Femenina 2.

En el primer encuentro, las vilagarcianas se verán las caras con las duodécimas clasificadas, que pese a encontrarse en la zona baja de la tabla suele ser un rival incómodo en la pista. Para el partido, Bernárdez espera poder contar con Marta Sanmartín, que en una práctica se llevó un aparatoso golpe en las lumbares. También Claudia sufrió un golpe en la rodilla por el que se encuentran preocupados desde el staff.

"Esperamos que no sea nada y que podamos contar con ella en breves", comenta el técnico del Mariscos Antón Cortegada. "Magectias es un equipo que en casa es fuerte. Es importante ir centradas y mantener el nivel de agresividad y energía", dice Bernárdez. "Primero quiero ganar el primer partido y después ya veremos cómo planteamos el segundo", remarca.

Las vilagarcianas aterrizarán primero en Lanzarote, lugar en el que harán noche, para poner después rumbo a La Palma. "Intentamos bajar un poquito la intensidad durante la semana para que fuera un poco más táctico y que las jugadoras lleguen un poquito más frescas", explica Bernárdez.

"Vamos a intentar estar en las mejores condiciones ante el Isla Bonita e intentar competirlo con esa marcha menos que nos va a faltar. Creo que al tener ellas también doble jornada va a ser un duelo equilibrado", recalca el entrenador.