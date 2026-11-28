Tizón da instrucciones durante un partido en Barraña MONICA VILA

El líder Boiro pone rumbo al Manuel Cortizo para verse las caras con un CD Lalín que pelea por adentrarse en los puestos de promoción de ascenso. Los de José Tizón vuelven a la acción hoy a las 20:00 horas con el objetivo de dormir todavía más líderes después de golear al Portonovo la pasada jornada.

Los de Iván Carril, por su parte, regresan a su feudo tras empatar a cero en su visita al Céltiga FC en la pasada jornada. Lo cierto, es que los boirenses no viajan solos a Lalín, ya que las Krusadas se organizaron para poner un autobús a disposición de los aficionados que quieran acompañar al equipo por un precio de 10 euros.

Para el encuentro, Tizón cuenta con la baja de Juampa Barros, recién operado, y la de Yago Insua. Por otro lado, Bruno Campos estuvo enfermo, pero desde el cuerpo técnico esperan poder contar con el jugador para la decimotercera jornada.

"Es un partido complicadísimo. El Lalín es el menos goleado de la categoría por algo. Tienen muy buenos mecanismos a nivel ofensivo y presionan muy bien", destaca Tizón sobre su próximo rival. Lo cierto, es que en 12 jornadas, el equipo de Iván Carril solo encajó 10 goles, misma cifra de tantos anotados.

Por su parte, el Boiro también mantiene un muy buen registro en cuanto a goles encajados, ya que solo suma uno más que el Lalín (11). "Es un equipo que no te deja hacer tu juego, son muy rápidos y muy verticales", recalca el técnico vigués. "Es una prueba muy exigente, para mi de las más exigentes de aquí a lo que nos queda de año", remarca Tizón.

A pesar de que el Lalín sea el equipo menos goleado del grupo uno de Tercera RFEF, enfrente tendrán a los más goleadores, y es que el CD Boiro acumula 24 tantos a su favor en 12 partidos. Asimismo, los de Carril solo perdieron un partido como locales de los seis disputados hasta el momento en el Manuel Cortizo.