Bernárdez dando instrucciones durante un partido GonzaloSalgado

El Mariscos Antón Cortegada vence con solvencia en su primer partido en Canarias. Las de David Bernárdez comenzaron su aventura en las islas enfrentándose al Magec Tías, en un enfrentamiento en el que consiguieron sumar con un marcador final de 72-86, consiguiendo una ventaja superior a los 14 puntos en los últimos minutos del encuentro a domicilio, en el que Lisa Tesson se convirtió en la máxima anotadora tras firmar una puntuación de 21.

Las de Bernárdez comenzaron el encuentro con menos ritmo que las locales, consiguiendo un primer parcial de 16-21. Lo cierto, es que explotaron sus ventajas desde el principio, especialmente en el interior. Las locales conseguían incomodar al Mariscos Antón Cortegada, muy constante en la notación a pesar de no tener el control en la primera mitad. A nivel defensivo fue difícil para las locales parar a sus anotadores y jugar a un ritmo alto, pero cerraron el segundo parcial con un 15-23.

Segunda mitad

Las visitantes consiguieron mantener la distancia en el marcador, a pesar de que las locales se metieran en zona. Varios triples de Sánchez y Loureiro hicieron que las de Bernárdez mantuvieran la ventaja en el electrónico.

“Estoy muy contento con el equipo, sobre todo con la recuperación de Marta Sanmartín”, dice el técnico del Mariscos Antón Cortegada. Hoy a las 17:00 horas las vilagarcianas enfrentan su segunda prueba en Canarias, esta vez ante el CB Isla Bonita, que viene de perder