Ginto es una de las nuevas bajas que enfrenta el Céltiga antes del parón navideño MONICA VILA

El Céltiga FC visita hoy a las 16:00 horas al Pontevedra CF B. Los de Luis Carro buscan volver a la senda de la victoria tras empatar a cero en casa ante el CD Lalín.

Lo cierto, es que el equipo isleño sigue lastrado por las bajas, y es que cuando parecía que el sol volvía a salir en la enfermería del Céltiga, las malas noticias vuelven a azotar a los de Luis Carro. “Parecía que íbamos por el buen camino pero esta semana volvimos a tener muchos problemas”, lamenta Carro. “Vamos a perder durante un tiempo a Ginto y a Facu, que se suman a Samu Araújo y Carlos”, explica el técnico.

La falta de recursos supone un enorme condicionante para los isleños, ya que Luis Carro cuenta con menos opciones para completar las convocatorias. “Cuando tienes bajas, lo que más pesa es la falta de recursos. Esperamos que en el parón de navidad podamos recuperar gente”, lamenta el entrenador del Céltiga.

Enfrente tendrán a un Pontevedra B llamado a pelear por la zona noble. El filial pontevedrés se encuentra ahora mismo en la cuarta posición de la tabla clasificatoria con 19 puntos, y el Céltiga ocupa la décima posición con 15.

“Son un equipo típico filial, de futbolistas muy jóvenes, de muchas piernas, capaces de repetir esfuerzos continuamente y de muchísimo talento”, destaca Luis Carro sobre su próximo rival.

“Sabemos que va a ser un partido muy difícil. Además, ellos vienen con una dinámica buenísima, con una derrota solo en los últimos cinco partidos”, señala el entrenador. “Nosotros, mejor que nadie, sabemos lo que cuesta ganar esta categoría, pero si estamos al nivel de estas últimas semanas se lo vamos a poner difícil”, remarca Carro.

A domicilio, el Céltiga FC lleva dos empates, dos derrotas y dos victorias en seis partidos disputados hasta el momento. Además, acumulan 11 goles a favor y 12 en contra, frente a los 20 a favor y 14 en contra del Pontevedra B.