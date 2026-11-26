Ribadumia celebra este sábado una nueva ediciòn de la gala do Deporte Mónica Ferreirós

El Concello de Ribadumia celebra este sábado a las 18 horas en el Auditorio Municipal una nueva edición de la "Festa do Deporte", que servirá para poner en valor el trabajo, la dedicación y los resultados de deportistas y entidades del municipio, que a lo largo de todo el año pusieron al deporte de Ribadumia en el mapa autonómico, nacional e incluso internacional.

Un jurado integrado por la concejala de Deportes Sofía Núñez, personal técnico del Concello, representantes de los grupos políticos con representación municipal, deportistas premiados en ediciones anteriores y medios de comunicación fue el encargado de escoger las diferentes candidaturas que presentaron los clubes y los vecinos en cada una de las categorías que se premiarán en la gala.

Ya se conocen por tanto los finalistas en cada uno de los 15 apartados y será el sábado, en el transcurso del acto, cuando se den a conocer los ganadores. En el caso del "Premio al carácter extraodinario" el jurado eligió a la Escudería Tino Racing, con mención especial a Tinín Iglesias. Se tarta de una categoría en la que se ya se conoce el ganador, puesto que no hay otros finalistas.

A "mellor deportista ribadumiense promesa" optan Pablo Galiñañes (CD Ribadumia), Leo Truchado (Náutico O Muiño) y Héctor Vázquez (Club Atletismo Cambados) en categoría masculina, mientras que las finalistas en la femenina son las piragüistas Clara Lorenzo y Daniela Somoza (Náutico O Muiño) y Clara Shan (Rítmica Grand Jeté Ribadumia).

A mejor deportista ribadumiense en categoría femenina opta Eva Lede (Asociacion Pole Sport do Salnés), mientras que los finalistas masculinos son los futbolistas Joel Bóveda (Umia) y Nicolás Fariña (CD Ribadumia), junto al veteranos ciclista especializado en Pump Track José Ramón Vázquez Pardal (CC Ribadumia). En las categorías de mejores deportistas non ribadumienses pero que defienden los colores de un club del municipio, están nominados el piragüista Manuel Fontán (O Muiño), el futbolista Cris López (CD Ribadumia) y el ciclista Néstor Frías (CC Ribadumia) en chicos. Y la palista Silvia Gago (Náutico O Muiño) y la ciclista Patricia González (CC Ribadumia) en mujeres.

Al premio de mejor equipo masculino optan los cadetes del Umia CF, el equipo de paracanoe del Náutico O Muiño y el sénior del CD Ribadumia. En categoría femenina, los equipos finalistas son las gimnastas benjamines y prebenjamines del Grand Jeté, y las sénior del Náutico O Muiño.

El Grand Jeté, el Náutico O Muiño y el CD Ribadumia han sido seleccionados al galardón de mejor club, mientras que a mejor entrenador optan Fran Blanco (CD Ribadumia), Sergio Cores (Umia CF) y Ángel Manuel Piñeiro (O Muiño).

En la distinción "Premio ó mérito deportivo" las personas nominadas son Susana Álvarez y José Antonio Castro, a propuesta del Umia CF, y Marcelino Paz, propuesto por O Muiño. En la categoría de patrocinador figuran Hotel Tom Sanxenxo (propuesta del O Muiño), Pomarco/Imper (CD Ribadumia), Staroil (Umia) y Montajes Mofaco (Xuventude Sisán).

David Gómez "Cheri" (CD Ribadumia), Alejandro Leiro (Club Loita Pontevedra) y Sofía Núñez (CC Ribadumia) optan al premio "Arraigo ribadumiense".

Por último, en la categoría de medios de comunicación los nominados este año son el Diario de Arousa, la periodista vilagarciana del Diario de Arousa María Caldas, y Radio Arosa.