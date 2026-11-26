La Selección Gallega finalizó segunda por detrás de Andalucía merced a la gran actuación de la delegación del Kenpo Vilagarcía cedida

El Ohana Kenpo Vilagarcía arrasó en el Campeonato de España de Kenpo celebrado el fin de semana en el Palacio Multiusos de Guadalajara, donde un total de 17 deportistas del club representaron a la Selección Gallega con un bagaje de diez medallas de oro, once de plata y doce de bronce. En Guadalajara no compitieron los internacionales Pedro Muñoz Fole ni Martín Pintos Gutiérrez, que habían logrado once preseas en la cita anterior, por lo que el resultado es "un éxito absoluto", reconocen desde la entidad. Salvo tres, todos los kenpistas desplazados por el club que dirige Mario Hermo realizaban su debut en el Nacional. "Estoy muy contento, se superaron con creces la expectativas. El alto rendimiento deportivo que se está realizando en el nuevo centro de entrenamiento está dando sus frutos", reconoce el técnico.

Uno de los más destacados en Guadalajara fue Sergio Alba, "un todoterreno que va como un tanque en todas las modalidades". Regresó con un total de cinco medallas. Fue oro en Kata y Knockdown en -65 kilos, plata en Kobudo y semikenpo -65 kilos y bronce en submission -65 kilos. Su compañero Damián Murga se colgó tres platas, en semikenpo, submissión y knockdown en -65 kilos y categoría sub 21 /sénior. Por su parte, el parakenpista Pablo Mura Abad tampoco falló en su habitual cita con el podio y ganó dos oros, en las modalidades de Kata k20 y Kobudo k20 con una gran actuación.

El club vilagarciano sigue siendo referencia en España de la modalidad por su gran trabajo formativo cedida

En cuanto a los debutantes, en la categoría júnior femenina Adriana Martínez Senín se hizo con los oros en submission y knockdown en menos de 55 kilos. Laura Nalgo González volvió con tres medallas, fue oro en Knocdow, plata en submission y el bronce en semikenpo, todas ellas en menos de 60 kilos. Mientras que Sara Otero Lorenzo consiguió la plata en submission menos de 55 kilos y Zoe Villa Pongpen se hizo con el bronce en knockdown en el mismo peso.

En cuanto a los júniors masculino, Ángel Leis Mollinedo y Xian Blanco Pereira lograron el bronce en submission -65 kilos; Lucas Vázquez Martínez consiguió la plata en knockdown y el bronce en submission en -70 kg; Hugo Piñeiro Domínguez disputó nueve combates y fue oro en -65 kg knockdown y plata en submission.Menos fortuna tuvo en esta ocasión Gabriel Martínez Cerrato, que se quedó a las puertas de las medallas en sus modalidades.

En la categoría sub 21, Gael Ameijeiras Garcia se alzó con dos oros en Knockdown y Submission y con la plata en Fullkenpo. Lorwin Yenzel Ñañez tuvo la mala fortuna de lesionarse en la final de submission, sufrió una luxación de hombro y tuvo que dejar la competición, alzándose con la plata en la modalidad . Por último, en la categoría sénior debutaron Matua Varela, Victor León y Ruben Villanustre, que se hicieron con el bronce en kata por equipos. Además Mutua y Rubén consiguieron sendos bronces en defensa personal, mientras que Víctor León se colgó el bronce en submissión -85 kg.

El club desplazó a Eduardo Martínez Torrado y Martín Pintos en calidad de coach , así como a Sergio Alba y Adriana Martínez cuando no estaban compitiendo.

Mario Hermo, por su parte, estuvo en calidad de árbitro y se mostró también muy satisfecho por el ambiente de equipo, en el que los padres "siempre están echando una mano a todo y haciendo un trabajo importantisimo de apoyo a los deportistas".

La Selección Gallega fue segunda en el medallero por detrás de Andalucia, que tenía el triple de competidores que Galicia. Desde el Kenpo Vilagarcía felicitan al resto de medallistas gallegos de otros clubs y envían un mensaje de ánimo y pronta recuperación a Ivan Parada, entrenador y deportista del Kenpo Barbanza, operado hace dos semanas de una lesión.