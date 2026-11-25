Diego Matute en acción durante el partido ante Cololmbia en el Aspire Zone – Pitch de Doha FFH Honduras

La selección Sub 17 de Honduras cayó derrotada por 2-0 ante Colombia en el segundo partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo FIFA que se está celebrando en Qatar. El partido estuvo condicionado por la expulsión del futbolista vilagarciano Diego Matute al inicio de la segunda parte.

El atacante del Celta vio la roja en una acción en la que levantó excesivamente la pierna para controlar el balón e impactó en el pecho de un juvenil colombiano. Una jugada fortuita del juego y de mala suerte, que dejó a los hondureños con diez y poco después llegaron los goles de una Colombia que había sido inferiores hasta ese momento.

Diego jugó de mediapunta en la primera parte y estuvo a buen nivel. En la segunda empezó en banda izquierda hasta que llegó la expulsión, por lo que se perderá el último partido ante Japón. Su hermano Yago no jugó esta vez.