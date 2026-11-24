El campo de A Mina, tras una larguísima espera, ya luce césped artificial cedida

El Artes se impuso al Lampón por 1-2 en el partido de la décima jornada de liga del Grupo I de Segunda Futgal de la delegación de Santiago, que sirvió para inaugurar el nuevo césped sintético del campo boirense de A Mina, en Escarabote. Después de una larguísima espera, el Sporting Lampón ha visto al fin culminadas las obras, aunque no ha podido debutar con victoria sobre la nueva superficie, que deja atrás la época de los partidos en tierra. Alejandro Rivas, de penalti, y Manuel Queiruga adelantaron a los ribeirenses, mientras que Sergio Hermo redujo distancias para los locales, que lo intentaron hasta el final son fortuna.

Buen ambiente en la grada para disfrurar del derbi barbanzano entre Lampón y Artes cedida

Ambos equipos se quedan igualados a puntos en mitad de una tabla que comanda el Lesende, con un solo punto de ventaja sobre el Taragoña y dos sobre el Valiño.