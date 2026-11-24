Los deportistas del Olimpic que participaron en la Copa Diputación posan junto a Miguel Cuevas cedido

El Gimnasio Club Olimpic de Vilagarcía estuvo representado en la Copa Deputación de Técnica y Punse celebrada en el pabellón Príncipe Felipe de Pontevedra, donde se reunieron centenares de taekwondistas de diferentes edades. En juego estaba la clasificación para la Copa Xunta, que se disputará este último fin de semana también en Pontevedra.

Desde hace varios años la Copa Deputación, además de la categoría amateur, incluye la competitiva, en la que la mitad de los participantes infantiles se clasifican para la Copa Xunta, en la que estará en juego puntos para el ránking gallego de técnica.

Los canteranos del Olimpic que dirige Miguel Cuevas tuvieron una muy buena actuación, logrando clasificar a ocho de sus competidores para la fase autonómica que se celebrará en unos días. Algunos de ellos se estrenaron en competición. Lograron su clasificación Miguel Cuevas, Chiara Rey, Mariña Daponte, Valeria Pedrouso, Celia Carregal, Oliver Arosa, Oliver Santorum y Adela de Santana. Todos ellos tendrán la oportunidad de competir de nuevo el fin de semana en Pontevedra.