Telmo Vicente, Oliver Moure y Pedro García coparon el podio en la categoría Sub 12 cedida

El Auditorio Municipal de Vilagarcía acogió el sábado el XVIII Open Xadrez McDonalds 2026, que organizó el CX Fontecarmoa con la colaboración de la Fundación de Deportes y sirvió para bajar el telón al XIX Circuito Gallego Promoción, convirtiéndose en la vigésimo sexta y última prueba del calendario. Se reunieron casi 200 ajedrecistas de toda Galicia, repartidos en cuatro categorías infantil, alevín, benjamín y promesas. Además, de forma paralela, se llevó a cabo el y Open Absoluto, disputando las siete rondas del evento en el Auditorio Municipal.

En la categoría de los más pequeños el coruñés Roi Bello se llevó el oro seguido de Brais Alvarez del Valadares de Vigo y Sabina Taboada de Mos. El local Matías Ramírez subió al podio con su cuarta posición.

Podio Sub 8 Cedida

La clasificación final benjamín deparó la victoria del jugador Martín Lema de la Escola Xadrez Pontevedra, completando el podio Pablo Lomba del Laroca de Nigrán y Danna González de Mos. Quinta plaza para Asier Cores que fue el primer jugador del Fontecarmoa, llevándose un bronce.

Podio Sub 10 Cedida

Triunfo del jugador del Xadrez Rianxo Telmo Vicente en alevines, mientras que el vilagarciano del Fontecarmoa Oliver Moure ocupó la segunda plaza, siendo tercero Pedro García, del Marquiño de A Pobra.

En infantiles consiguió un doblete la Escola Xadrez Pontevedra con el oro de Miguel Casado y la plata de Andrés Cacabelos. El bronce se lo llevó David Alvarez del Xadrez Mos. El primer local fue Aldara Cores en la duodécima plaza.

Podio Sub 14 Cedida

En el Open Absoluto venció el noiés Iago Fernández, Maestro Candidato que finalizó invicto, seguido de su compañero de club Manuel Cernadas del Marquiño de A Pobra, siendo tercero el cambadés del Fontecarmoa Luca Rey.

Podio del Open Absoluto) Cedida

Los ganadores por tramos fueron Alejandro Prado del Dorna de A Illa (Veteranos), Enma Cernadas del CD Marquiño de A Pobra (Femenino), Xabier del Valle del Club Xadrez Mos (Sub 18) y Mateo Pérez del Lucena de Vigo (Sub 16).

La entrega de premios contó con la presencia de las concejales Paola María y Luz Abalo, el diputado nacional Juan Andrés Bayón, Marta Ferradás, Raúl Santamaría y Xabier Rodríguez como representantes políticos, Patricia Cambeiro, gerente en Vilagarcía del restaurante patrocinador, María Martínez, supervisora de McDonalds en la zona norte de Galicia, y Anxo Vilas, vicepresidente de la Federación Galega y coordinador del circuito.