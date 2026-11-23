Iago Portas y Fran en una acción de la segunda parte ayer en el derbi de San Pedro Gonzalo Salgado

El Villalonga logró su tercera victoria seguida al doblegar en el derbi al CJ Cambados en San Pedro por 3-1, merced a un doblete de Capelo y un tanto de Marcos Blanco. Un triunfo que permite a los celestes ubicarse en la segunda plaza y acortar a solo dos puntos la diferencia con el líder Marín, que empató en Verín.

Lo cierto es que el Cambados tuvo serias dificultades para contener el juego ofensivo del conjunto de Roberto Lázaro, que ya desde el inicio generó situaciones de peligro, moviendo el balón con fluidez por dentro y haciendo daño en las bandas. Y es que el Villalonga tiene individualides en ataque que son difíciles de frenar, sobre todo cuanto están cómodos y entonados porque el juego del equipo brota. El derbi se le empezó a poner muy pronto de cara a los celestes, que ayer estrenaron una segunda equipación que rinde tributo a la historia pasada de la entidad. De hecho en los prolegómenos del partido hubo un homenaje a jugadores históricos del club de diferentes épocas, como Mario Oubiña, Saúl Torres o Manuel Abal, que hizo saque honor. Los tres disfrutaron del equipo que defendieron tantas temporadas y celebraron ya el primer gol a los once minutos. Fue en una combinación al borde del área que finalizó Capelo con un certero disparo raso.

El Villalonga estrenó su segunda equipación, que llega cargada de nostalgia Gonzalo Salgado

La diferencia pudo ser más amplia al descanso, ya que los locales tuvieron ocasiones por medio de Maykel, Marcos Blanco y Jorge Millán, por lo que el 1-0 fue la mejor noticia para los de Pénjamo, que llegaron a la segunda parte con opciones intactas de puntuar. Pero al regreso de los vestuarios Marcos Blanco hizo el 2-0 al culminar una acción que inició Óscar Martínez con un pase largo. Y poco después Capelo fue objeto de un penalti que él mismo transformó, por lo que el derbi quedó finiquitado con más de media hora por delante.

Romay protege el balón ante la presión de Zalo Gonzalo Salgado

El equipo de Pénjamo dio un paso adelante, ya con su rival defendiendo su ventaja, y encontró su gol a diez minutos del final por mediación de Álex Guillán a la salida de un córner. El Villalonga no concedió mucho más y sumó una victoria que consolida su línea regular y ascendente. El liderato está cada vez más cerca. El Cambados, por contra, cae al octavo puesto tras encadenar una segunda derrota ante otro rival de arriba, pero no está lejos de la zona de play-off.