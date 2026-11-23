Grajales marcó el primer gol del San Marín, al que se le escaparon dos puntos en Pontecaldelas Mónica Ferreirós

El Cidade de Ribeira se dio un baño de confianza en la decimosegunda jornada del grupo V de Primera Futgal al golear al colista Sport Team Estrada por 8-2 en el anexo de A Fieiteira. El equipo de Manuel Ángel se afianza en el liderato y aumenta a 3 puntos la ventaja sobre el segundo clasificado, un San Martín que empató en Pontecaldelas tras desperdiciar una ventaja de dos goles (2-2) y numerosas ocasiones.

Isma (2), Abi Romero, Pablo Pérez, Dani Otero, Molinos (2) y Felipe fueron los goleadores del equipo ribeirense ante un rival que se presentó con sólo 14 jugadores y realizó un único cambio, el del portero en el descanso, cuando el marcador ya era un 3-0.

El Cidade de Ribeira se desquita así de la derrota sufrida en Caldas y aprovecha el "pinchazo del San Martín". El equipo de Pedro Carregal, que se presentó con muchas bajas, se adelantó con un tempranero gol de Grajales con un disparo cruzado desde fuera del área y aumentó su ventaja al inicio de la segunda parte con un penalti cometido sobre Carlo y transformado por Hugo Soto. El San Martín tuvo ocasiones claras para el 0-3 y más tarde para el 1-3, pero no acertó y acabó cediendo dos puntos con el tanto de Rafa con algo de fortuna y las muy buenas intervenciones del portero local, que fue decisivo.

En la tercera plaza y con los mismos puntos que los vilaxoaneses está el Arcade, que ganó 0-1 al Amanecer en un partido en el que los locales jugaron con diez desde el minuto 41, por la expulsión de Xabier Otero con roja directa.

A tan sólo tres puntos de la segunda plaza ya se sitúa el CD Unión, que logró una gran victoria en el campo del Monteporreiro por 2-3. Los rianxeiros se adelantaron en la primera parte con un doblete de Manuel Rey, pero antes del descanso los locales consiguiero nivelar el marcador. En el tramo final del partido Mauro deshizo la igualada en favor de los de Luisito González, que siguen su escalada en la tabla con paso firme. Ya están e empatados a puntos con un Cordeiro que igualó sin goles en casa ante el Atlético Combarro, otro de los equipos de una poblada parte alta, en la que también figura un Campolameiro que venció 3-1 al Caldas. Juan Carlos Caamaño puso por delante a los visitantes, pero los locales ya remontaron antes del descanso.

El Umia, por su parte, empató sin goles en el campo del Marcón y se queda en mitad de la tabla, a seis puntos de la zona de play-off. Por último, el Atlético Cuntis goleó 5-1 al Abanqueiro y también se instala en la zona templada. Para los de Edu Muñiz marcaron Folgar (2), Jason (2) y Teti. El tanto de los boirenses, que son penúltimos con los mismos puntos que Amanecer y Flavia, fue obra de Piñeiro.