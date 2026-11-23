Edgar debutó con el Lalín esta tarde en el Salvador Otero Adonis Ríos

El Céltiga volvió a darse de bruces con la que está siendo su realidad esta temporada, la falta de pegada. El equipo de Luis Carro hizo un partido muy completo en cuanto a juego, fue superior al Lalín y tuvo innumerables llegadas y ocasiones, pero no acertó de cara a puerta y empató sin goles en el Salvador Otero, un resultado que sabe a derrota a pesar de que el recién ascendido llegaba instalado en la quinta plaza.

El primer tiempo del Céltiga fue espectacular, pero simplemente el balón no quiso entrar. Ya quedó claro como iba a ser la tarde en el primer minuto, cuando Nico puso un centro al segundo palo en el que falló el portero Sampayo, y Julio voleó alto en área pequeña y a portería vacía. El bagaje ofensivo del Lalín fue escaso por el buen hacer defensivo de su rival, aunque los de Iván Carril tuvieron una opción en los primeros minutos en un disparo alto de Carletto desde la frontal.

La iniciativa y las llegadas fueron locales. Anxo envió un remate al poste y dispuso de un mano a mano en el que acabó remtando de zurda y salvó el meta visitante. Sindo, por su parte, remató al larguero en área pequeña un centro de Nico, cuando en la grada ya se cantaba el gol. Santi Figueroa y Anxo, con sendos disparos que se perdieron cruzado, también rondaron el tanto en la primera parte. Al igual que Nico, cuyo pase a Sobrido no llegó en buenas condiciones cuando este sólo tenía que empujar.

Óscar trata de cortar el avance de un Mesfin que acabó expulsado Adonis Ríos

En el descanso Luis Carro retiró al japonés Ginto, que arrastraba molestias y había visto tarjeta, y el Céltiga salió con la misma determinación y capacidad para generarse situaciones de gol, pero sin puntería. Una volea de Santi al lateral de la red, un mano a mano de Anxo que finaliza con un remate fuera, un disparo de Sindo desde el punto de penalti que se perdió alto y un intento de remate fallido de tacón de Cellerino en línea de gol empezaron a desesperar al público local, que no se podía creer lo que estaba pasando.

Luis Carro da instrucciones a Carlos durante el partido Adonis Ríos

El Céltiga, que jugó la última media hora en superioridad numérica por la expulsión del visitante Mesfin, siguió apretando hasta el final y no cesó el carrusel de ocasiones. Un remate de Sindo en el segundo palo a centro de Yeray, un disparo de Óscar y un remate de Cellerino a la salida de un córner, que despejó un defensa bajo palos, fueran las últimas oportunidades de un Céltiga que no pudo marcar.

“Estuvimos a un nivel increíble contra un rival difícil, apenas nos generaron nada, pero hoy la sensación era la de que podíamos estar jugando horas y horas que el balón no iba a entrar”, dijo Luis Carro “Hacemos muchas cosas bien y esperemos que cambie la puntería”. A nivel de sensaciones de juego la tabla no hace justicia con los isleños