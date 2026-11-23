Los capitanes Eloy y Mario Romero posan en Barraña junto al trío arbitral antes del partido

El CD Boiro ejerció de líder implacable al golear al Portonovo en Barraña por 6-2 en un partido en el que el equipo de José Tizón fue muy superior, en cuanto a ritmo, duelos, empaque y pegada. Llegaba herido tras la polémica derrota en Valdeorras y se rehizo con un partido muy completo, que tenía sentenciado a la hora de juego con los dobletes de Mario Prol y Gonzalo Landeira.

Los dos equipos optaron por presionar alto y progresar a través del balón, por lo que hubo igualdad de inicio, aunque los locales llevaban más la iniciativa y ya tuvieron una ocasión clara en un disparo cruzado de Cambón. En la grada, las “Krusadas” y los “Cantina Hooligans” generaron un bonito ambiente con sus cánticos de apoyo a sus respectivos equipos. La afición local pudo celebrar el primer gol a la media hora de juego. En una contra que inició Cambón, que abrió para un Mario Prol que se sacó un disparo al palo largo con el que batió a Yeray.

El Portonovo tuvo una opción para empatar, en una cesión atrás de Enjamio que le cayó a Schneider, que no pudo armar bien su remate en el mano a mano porque corrigió a tiempo la zaga local. Diez minutos después del 1-0, el Boiro volvió a golpear. De nuevo Prol, en una acción que empezó en la izquierda y que el Boiro llevó a la derecha, donde el santiagués encaró a su par y lo dribló con un túnel, hizo una pared con Cambón y volvió a golpear desde la frontal, esta vez al primer palo, para marcar un golazo. El líder se fue al descanso en ventaja y con el partido controlado, ya que el Portonovo apenas le inquietó.

Al inicio de la segunda parte el equipo de Jose Tizón, que siguió el partido desde la grada al estar sancionado, sentenció por la vía rápida. En el minuto 51 Landeira hizo el 3-0. De nuevo Prol, que fue un quebradero constante para el capitán visitante Eloy, hizo la jugada por la derecha y asistió para que marcase Landeira su quinto gol en liga. No tardó demasiado en hace el sexto, completando su doblete, en otro pase atrás que remató en el punto de penalti.

Con 4-0 el partido se le puso muy cuesta arriba a un Portonovo que estuvo cerca de encajar el quinto y buscó recortar la diferencia. Lo consiguió a diez minutos del final en una acción de Yoel Crespo, derribado por Yosi Montoto en un penalti que transformó el propio Yoel. En el minuto 83 fue Schneider el que hizo el 4-2, que ya maquillaba más el resultado. En un ataque rápido por la izquierda, con centro al área y buen remate de delantero de área de Schneider.

Poco le duraron las esperanzas de remontada a los arlequinados, ya que al minuto siguiente encajaron el quinto. Un jugadón de Bruno por banda derecha, emulando a Prol, y sirviendo un pase que Cambón remató a la escuadra desde la frontal. Con el Portonovo volcado, poco después llegó el sexto en una contra por la izquierda, con pase de Mateo que dejó pasar Cambón y remató a la red Enjamio. Exhibición de fortaleza en todos los aspectos del Boiro, que aumenta a 4 puntos su ventaja sobre el segundo