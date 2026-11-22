El Céltiga quiere hacerse fuerte en el Salvador Otero y encadenar por primera vez una segunda victoria consecutiva Mónica Ferreirós

El Céltiga (13º con 14 puntos) recibe esta tarde a las 17 horas al Lalín (5º con 18 puntos) en el Salvador Otero en la decimosegunda jornada de liga de Tercera RFEF. Dos años después ambos se vuelven a ver las caras, ya que se enfrentaron en la eliminatoria de fase de ascenso en la que resultó ganador el equipo de Luis Carro, que acabaría por dar el salto de categoría tras apear también en la segunda y definitiva al Atios. El Lalín ascendió el año pasado como brillante campeón de su grupo y ha montado un ambicioso proyecto en Tercera, reforzándose con fichajes como Edgar (Arosa), Santi Prado (Vilalbés),Óscar López, Brais Vidal, Prieto y Hugo Padín (Estradense), Carletto (Silva) o Manu Galego (Pontevedra B). A las órdenes de Iván Carril los de O Deza están compitiendo muy bien en la categoría.

Luis Carro ha sufrido varios contratiempos a lo largo de la semana, por lo que son dudas Facu, Odilo, Ginto y Samu Araújo. "Algunos de ellos no creo que puedan jugar", lamenta el técnico, al que se le concentran los problemas en el sector izquierdo. Arriba, Sobrido y Fran López ya están disponibles, por lo que se espera que reaparezcan a lo largo del partido. "Esperemos que el campo aguante bien", ya que la previsión para este domingo apunta a una tregua en cuanto a la lluvia. "El Lalín es un equipo atrevido, valiente y propositivo, le gusta llevar el peso del partido", reconoce Carro. "Sabemos lo que nos vamos a encontrar. Intentaremos quitarles el balón y tiempo cuando lo tengan", a través de la presión. "Cada vez somos un equipo más agresivo en este sentido".

Se espera un partido igualado entre "dos equipos que nos parecemos" en cuanto a propuesta y estructura. "Para nosotros se trata de seguir sacándole rendimiento a las cosas que hacemos bien, que son muchas". Interpretar y ejecutar bien lo que requiere el juego en cada momento y tratar de dejar la portería a cero ante un rival que genera muchas ocasiones son algunas de las claves para el técnico local. "Queremos lograr una segunda victoria seguida porque en esta categoría es oro puro y queremos hacernos fuertes en casa".