El CD Boiro regresa a Barraña con la intención de sumar una victoria que le permita seguir una semana más al mando de la clasificación Mónica Ferreirós

El líder Boiro (23 puntos) recibe esta tarde en Barraña a las 16.30 horas al Portonovo (9º con 15 puntos) en la decimosegunda jornada de liga de Tercera RFEF. Ambos equipos vienen de perder, por lo que están con muchas ganas de resarcirse. El técnico local Jose Tizón, que tendrá que ver el partido desde la grada, espera mantener la buena racha en casa, donde la afición, liderada por las Krusadas, están generando cada vez mejor ambiente, motivada por el gran inicio de liga del equipo.

El Boiro se ejercitó este sábado en Vista Alegre, puesto que no ha tocado Barraña desde el último partido en casa. “Espero que el campo esté bien, aunque ha llovido mucho e imagino que a medida que avance el partido se irá deteriorando”, explica Jose Tizón, que no puede contar con Insua, que recayó de unas molestias, y con un Juanpa Barros que tendrá que pasar por quirófano por un problema en la insercción de un tendón, por lo que su baja será de larga duración, con lo que el Boiro pierde una pieza imporante de su plantilla. Regresan Iago Martínez y Enjamio.

“El Portonovo es un equipo que domina a través de la posesión del balón, con buenos mecanismos y movilidades. Me gustan sus dos extremos, Yoel e Íker, creo que fueron muy buenos fichajes porque son jugadores desequilibrantes”, analiza el técnico local, que incide en “ajustar bien” la presión para evitar que el Portonovo desarrolle su juego posicional, y también “estar atentos en las vigilancias”, advirtiedo el peligro de los arlequinados en las transiciones por fuera.

“Espero un partido de disputa y de muchos duelos porque el campo se pondrá exigente. Creo que ambos intentaremos llevar el peso del partido”. Tizón también apunta al balón parado como “un factor determinante en este partido”.

En el Portonovo ya han pasado página de la derrota ante el Céltiga. Aunque no la olvidan. “Lo de la semana pasada es para aprender. Nos faltó contundencia y debemos sacarle más rendimiento a nuestras ocasiones”, analiza Minso, consciente de que su equipo se está adaptando a la nueva categoría.

“El Boiro es un rival con jugadores de mucho nivel, y con las ideas claras. Competiremos como lo estamos haciendo todas las semanas e intentaremos ser más contundentes en las áreas”, apunta el entrenador visitante, que sigue sin poder contar con Cantero en el centro de la zaga, mientras que Tymo llevó un fuerte golpe y es duda, mientras que Dadín se recupera de una lesión muscular.

La última vez que se enfrentaron en liga en Tercera División el Boiro y el Portonovo fue en la temporada 1987-1988. El partido de la primera vuelta, jugado en Boiro, acabó con empate sin goles, mientras que en Baltar al inicio de la segunda vuelta se repitió el mismo resultado (0-0). Al final de esa temporada el Boiro acabó en mitad de la tabla y logró la permanencia, no así los arlequinados, que finalizaron penúltimos.